Artık misafir değil ev sahibi. Zehirli balon balığı Akdeniz'de yerleşik düzene geçti

İstilacı türlerin yerli türlerin yerini aldığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, “Balon balığı belli bir türün yerini almıyor. Ancak Atlantik kökenli türlerin yerini alabilir. Akdeniz'de çok nadir rastlanan türler bunlar. Bunların yerini alır. Ancak gelen istilacı türler, örneğin çizgili gargur dediğimiz yahut da bizim bu Antalya bölgesinde çizgili gırt gırt dediğimiz oldukça yoğun bir miktarda çıkıyor. Bu bizim isparoz balığımızın yerini aldı." diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Şu anda isparoz balığı çok nadir çıkıyor ağlarda. Eskiden hiçbir şey çıkmazsa özellikle balıkçının bıraktığı ağlarda çok miktarda isparoz çıkardı. Artık onun yerini çizgili gargur dediğimiz tür aldı. Ekonomik olarak düşük değere sahip. Artık trol ve gırgır ağlarında, ufak balıkçının attığı ağlarda, oltalarda çok miktarda çıkıyor. Düşük fiyatlardan pazarlanıyor. Bazen ihaleye geliyor, satılmıyor. Ekonomik değeri düşük.”

Balon balıkları, derilerinde veya karaciğerlerinde salgıladıkları zehir ile insanlar ve avcı hayvanlar için öldürücü özellik taşıyor.