Artvin'i sağanak vurdu. Dereler taştı, köy yolları kapandı

Yoğun yağışların ardından Borçka ilçesine bağlı Muratlı, Kayadibi, Tektaş, Karşıköy, Fındıklı ve Başköy köylerinde taşkın ve heyelanlar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.

Bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, dere yataklarının taşmasıyla birlikte yol güzergahlarında hasar meydana geldi.

Karşıköy köyü Sanisle Mahallesi'nde menfezin kapanması sonucu dere suyu yol üzerinden akarken, ekipler bölgede aralıksız çalışma başlattı. Taşkının etkili olduğu noktada iş makineleriyle suyun tahliyesi ve yolun yeniden güvenli hale getirilmesi için müdahale sürüyor.