İstanbul Sarıyer'de firari aslanı arama çalışmaları sürerken, 2025 yılında Antalya Manavgat'ta hayvan parkından kaçan aslanın saldırısına uğrayan ve verdiği mücadeleyle gündem olan Süleyman Kır akıllara geldi.

İstanbul'daki olayı televizyondan duyduğunu ifade eden Kır, yaşadığı olayı anlattı.

Kır, 6 Temmuz 2025'te eşiyle fıstıkları sulamaya gittiğini söyledi.

Eşinin "Süleyman kalk. Köpek mi kedi mi ayağımı bir şey ısırıyor." sözüyle uyandığını anlatan Kır, "Köpek, kedi değil Aslan bu.' dedim. Üzerimize atladı. Boynundan tuttum, pençe attı. Bayağı bir mücadele ettik. Ayaklarımdan, kulağımdan ısırdı. Yüzüm sanki yanımda bir bomba patlamış gibi oldu. Boğmaya kalktık. Boğuştuk. Diş izleri hala vücudumda. Can havliyle boğazını sıktım. O da korktu kendi kendine ve bizi bıraktı. 15-20 metre ileriye gitti ve orada beklemeye başladı. Can havliyle bağırdık ve askerler geldi." diye konuştu.

"Bu acıyı biz yaşadık başka kimse yaşamasın." ifadesini kullanan Kır, şöyle devam etti:

"Pitbullun bile yasak olduğu bir ülkede aslan nasıl besleniyor? Aslana bir düşmanlığım yok, hayvanlara sevgim vardır ama bu beslemelerin önüne geçilmeli. İstanbul'da da aslan kaçmış. Halk tedirgin. Tedirgin olması da normal. Ormanlık alanda bulamıyorlar. Halk korkmasın. Gördüklerinde güvenlik güçlerine haber versinler. Kaçmasınlar. Sonuçta bu bir mücadele. İnşallah kimsenin başına gelmez. Boğuşsunlar. Bizim savaştığımız gibi onlar da savaşsınlar. Savaşanı Allah korur inşallah. Umarım kimsenin başına böyle bir şey gelmez."