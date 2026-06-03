Aşure ayı tarihi 2026: Aşure günü ne zaman idrak edilecek?
03.06.2026 13:14
İslam aleminde yardımlaşmanın, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin simgesi olan mübarek Aşure Günü ve içinde barındığı Muharrem ayı için geri sayım başladı. Hicri takvimin ilk ayı olması nedeniyle Müslümanlar için aynı zamanda yeni bir yılın başlangıcı anlamına gelen bu ay, evlerde kaynatılacak bereketli aşurelerle birlikte daha da önem kazanacak. Peki, 2026 aşure ayı ne zaman idrak edilecek?
2026 aşure ayı ya da bir diğer adıyla Muharrem ayı için tarih araştırmaları başladı. Tüm İslam camiası tarafından merakla beklenen aşure ayı, bereketli aşurelerin kazanlarda kaynatılması ve komşulara dağıtılmasıyla da biliniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi sonrasında aşure ayı tarihi belli oldu.
2026 MUHARREM AYI NE ZAMAN?
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) Mekke’den Medine’ye hicretini esas alan Hicri Yılbaşı, Muharrem ayının birinci günü olarak kabul ediliyor.
Diyanet takvimine göre; 2026 yılı Muharrem ayı, 16 Haziran 2026 Salı günü başlayacak. 15 Haziran Pazartesi akşamını 16 Haziran Salı gününe bağlayan gece, aynı zamanda İslam alemi için Hicri 1448 yılının ilk günü Hicri Yılbaşı olarak idrak edilecek.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
İslam inancına göre Muharrem ayının 10. günü "Aşure Günü" (Yevm-i Aşura) olarak biliniyor. Ay takvimi esas alındığı için miladi takvimde her yıl 10-11 gün geriye gelen bu mübarek günün 2026 yılı tarihi netleşti.
Buna göre; 2026 Aşure Günü, 25 Haziran 2026 Perşembe günü idrak edilecek.