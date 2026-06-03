Aşure ayı tarihi 2026: Aşure günü ne zaman idrak edilecek?

İslam aleminde yardımlaşmanın, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin simgesi olan mübarek Aşure Günü ve içinde barındığı Muharrem ayı için geri sayım başladı. Hicri takvimin ilk ayı olması nedeniyle Müslümanlar için aynı zamanda yeni bir yılın başlangıcı anlamına gelen bu ay, evlerde kaynatılacak bereketli aşurelerle birlikte daha da önem kazanacak. Peki, 2026 aşure ayı ne zaman idrak edilecek?