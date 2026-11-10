Atatürk'ün evinde anma töreni

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Erdem Kutlu, Atatürk'ün doğduğu evde vatandaşlarla bir araya gelmenin kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşların Atatürk Evi'ne ilginin yoğun olduğunu da sözlerine ekleyen Kutlu, bu ilginin Cumhuriyet'in geleceğine duyduğu güveni pekiştirdiğini ifade etti.

Kutlu, "Atamızın bize emanet ettiği çağdaş, demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşayacağından bir kez daha emin olarak büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Atatürk'ün vefatının 88. yılında doğduğu şehirde anılmasının önemine işaret eden Kutlu, "Biliyoruz ki o, her Türk evladı için ölümsüzdür." ifadesini kullandı.

Kutlu, Selanik'te bir araya gelen vatandaşların vatan sevgisi, bağımsızlık, ulusal birlik ve çağdaşlaşma ideallerini paylaştığını belirterek Atatürk'ün çocuklara, gençlere ve kadınlara verdiği önemin bugün de yaşatıldığını vurguladı.