Atatürk'ün evinde anma töreni
10.11.2026 11:59
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği evde törenle anıldı.
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde anılıyor.
Atatürk, Selanik'te dünyaya geldiği evde de törenle anıldı.
Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğunca düzenlenen anma törenine, çok sayıda kişi yoğun ilgi gösterirken Atatürk Evi'nin bahçesi öğrenciler ve ziyaretçilerle doldu.
Bahçedeki kalabalıktan dolayı tören, yüzlerce kişi tarafından evin çevresinden de takip edildi.
Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'te başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Erdem Kutlu, Atatürk'ün doğduğu evde vatandaşlarla bir araya gelmenin kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşların Atatürk Evi'ne ilginin yoğun olduğunu da sözlerine ekleyen Kutlu, bu ilginin Cumhuriyet'in geleceğine duyduğu güveni pekiştirdiğini ifade etti.
Kutlu, "Atamızın bize emanet ettiği çağdaş, demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşayacağından bir kez daha emin olarak büyük mutluluk duyuyorum." dedi.
Atatürk'ün vefatının 88. yılında doğduğu şehirde anılmasının önemine işaret eden Kutlu, "Biliyoruz ki o, her Türk evladı için ölümsüzdür." ifadesini kullandı.
Kutlu, Selanik'te bir araya gelen vatandaşların vatan sevgisi, bağımsızlık, ulusal birlik ve çağdaşlaşma ideallerini paylaştığını belirterek Atatürk'ün çocuklara, gençlere ve kadınlara verdiği önemin bugün de yaşatıldığını vurguladı.
Törende Türkiye'den gelen öğrenciler, Atatürk'ün anısına şiirler okudu.
Anma töreninin ardından Atatürk'ün doğduğu ev ziyarete açıldı.
Selanik'e gelen yüzlerce vatandaş, Atatürk Evi'ni ziyaret etmek için uzun kuyruklar oluşturdu.