Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit davasında karar
26.06.2026 14:33
İstanbul Güngören'de öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehdit mesajları gönderilmesine ilişkin davada karar açıklandı.
İstanbul'un Güngören ilçesinde 14 Ocak'ta E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ölümünün ardından ailesine yönelik tehdit mesajları gönderdiği belirlenen 1’i çocuk 9 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması Bakırköy 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Beyanda bulunan mağdur avukatları sanıkların cezalandırılmasını, sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatlerini talep etti.
3 SANIĞA HAPİS CEZASI
Duruşmada alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ö.F.A. hakkında "Birden fazla kişi ile birlikte, kendini tanınmayacak hale koyarak ve suç örgütünün oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit" suçundan 5 yıl hapis cezasına, aynı suçtan suça sürüklenen çocuk Y.T. hakkında ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti.
Mahkeme A.F. hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verirken hükmün açıklanmasının geride bırakılmasına hükmetti, "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan ise beraatine karar verdi.
Ö.C.Ö. hakkında "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi, "Kişinin hatırasına alenen hakaret" suçundan önce 11 ay 20 gün hapis cezası verilirken ardından bu suçtan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
Mahkeme, B.T.'yi ise "Suç işlemeye alenen tahrik" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırırken cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı.
4 SANIK BERAAT ETTİ
Sanıklar A.E. ve F.K. hakkında, "Kendini tanınmayacak hale koyarak birden fazla kişi ile birlikte tehdit" suçundan, Ö.C.D. hakkında "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan, S.T. hakkında "Birden fazla kişi ile birlikte, kendini tanınmayacak hale koyarak ve var olan suç örgütünün oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit" suçundan beraat etti.