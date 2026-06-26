Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit davasında karar

Sanıklar A.E. ve F.K. hakkında, "Kendini tanınmayacak hale koyarak birden fazla kişi ile birlikte tehdit" suçundan, Ö.C.D. hakkında "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan, S.T. hakkında "Birden fazla kişi ile birlikte, kendini tanınmayacak hale koyarak ve var olan suç örgütünün oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit" suçundan beraat etti.