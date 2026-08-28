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Avcılar'da çatı yangını. Alevler yan binaya sıçradı

28.08.2026 16:06

İHA

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İstanbul Avcılar'da bir apartman dairesinin çatısında yangın çıktı. Alevler bitişikte bulunan başka bir binanın çatısına da sıçradı.

Avcılar'da çatı yangını. Alevler yan binaya sıçradı
DHA

Avcılar'da Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın çatısında yangın çıktı. 

 

Çatı alev alev yanarken gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

Avcılar'da çatı yangını. Alevler yan binaya sıçradı 1
DHA

Alevler bitişikte bulunan başka bir binanın çatısına da sıçradı. 

 

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. 

Avcılar'da çatı yangını. Alevler yan binaya sıçradı 2
DHA

Yangın sırasında zaman zaman patlamalar da yaşandı. 