Avukatın katil zanlısından "pes" dedirten ifade: Güvenlik kamerası görüntüleri zanlıyı yalanladı
02.05.2026 12:14
DHA
Bursa'da avukat Hatice Kocaefe'yi silahla vurarak öldüren katil zanlısı cinayetin planlı olmadığını öne sürdü. Ancak güvenlik kamerası görüntüleri katil zanlısını yalanlıyor.
Bursa'da kendisine icra davası açan avukat Hatice Kocaefe'yi öldüren katil zanlısı Hakkı Çetin'in ifadesi ortaya çıktı.
Olay, geçen pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi'nde meydana geldi.
TEHDİT EDİP DAVAYI GERİ ÇEKMESİNİ İSTEDİ
Hakkı Çetin, soğuk hava deposu bulunan Elif Çalışkan'a armut sattı. Ödemesini yapan Çalışkan'dan ihracatta kullanılan 5 milyon liralık armut kasası satın alan Hakkı Çetin ise borcunu ödemedi.
Çalışkan, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olan kız kardeşi Hatice Kocaefe aracılığıyla hukuki süreç başlatınca Hakkı Çetin ile aralarında husumet oluştu. Yine iddiaya göre kız kardeşleri telefonda tehdit eden Çetin, hakkında başlatılan icra takibinin geri çekilmesini istedi.
AVUKAT YAŞAMINI YİTİRDİ, KARDEŞİ YARALANDI
İki kız kardeş, babaları Rahmi Kocaefe ve erkek kardeşleri Muammer Kocaefe ile birlikte sahibi oldukları soğuk hava deposuna yürüyerek gittikleri sırada, otomobille önlerini kesen Hakkı Çetin tarafından silahla ateş açıldı. Açılan ateşte avukat Hatice Kocaefe yaşamını yitirdi, kardeşi Elif Çalışkan ise yaralandı.
ZANLININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Olayın ardından polis katil zanlısı Hakkı Çetin ile birlikte altı kişiyi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Hakkı Çetin ve A.Ç., E.Ü., S.S., H.S. tutuklandı. V.A. ile S.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyette ifade veren şüpheli Hakkı Çetin'in ifadesi ise "pes" dedirtti. Olayın planlı olmadığını öne süren katil zanlısı, "Ben pusu kurmadım, tesadüfen gördüm. Araçtan inmeden ayaklarına doğru ateş ettim." dedi. Zanlı ayrıca amacının öldürmek olmadığını savunarak, avukatı istemeden vurduğunu ileri sürdü.
GÖRÜNTÜLER ZANLIYI YALANLIYOR
Ancak soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası kayıtları, zanlının olay öncesinde köy meydanında araçla bir süre tur attığını ortaya koydu.
Görüntülerde şüphelinin aynı bölgede dolaştığı ve bir süre sonra saldırının gerçekleştiği noktaya yöneldiği görüldü.
İfadesinde, Elif Çalışkan'ı gördükten sonra ateş ettiğini ve çevredeki diğer kişileri fark edince ateşi kestiğini belirten zanlı, olayın ardından hızla kaçtığını, farklı noktalara giderek saklanmaya çalıştığını anlattı.
Daha sonra saklandığı evde yakalanan şüpheli, olayda kullandığı silahı da polise teslim etti.