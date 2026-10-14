Aynur Kanbur cinayetinde ilk duruşma görüldü. Dava 22 Aralık’a ertelendi
14.10.2026 13:31
Şişli’de evinin önünde öldürülen Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur’un cinayetine ilişkin davada ilk duruşma görüldü. Duruşma 22 Aralık'a ertelenirken sanıkların tutukluluğu devam edecek.
Şişli'de 10 yıl önce evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden “Mezdeke” dans grubu üyesi Aynur Kanbur cinayetine ilişkin ilk duruşma bugün İstanbul Adalet Sarayı 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Sanıklar Bülent Gündüz, Fazlı Kar, Serdar Kar ve Yüksel Kar hakkında “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, Gündüz için ayrıca “ruhsatsız silah bulundurma” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İDDİANAMEDE OLAY ANLATILMIŞTI
İddianamede, Gündüz’ün olay günü saat 19.01’de Avcılar Metrobüs durağından metrobüse bindiği, 19.47’de Mecidiyeköy’de indiği ve yolculuk sırasında telefonunu kapatmış olabileceği belirtildi. Sosyal medya fotoğraflarındaki kıyafetlerin olay görüntülerinde yer alan şüphelinin montuyla benzerlik gösterdiği, kulak, yüz ve burun yapısının da Gündüz ile uyumlu olduğu değerlendirildi.
Cinayeti itiraf ettiği belirtilen Gündüz’ün ifadesinde, Kanbur’un yaşam tarzını aile değerlerine aykırı bulduğu için öldürmeye karar verdiğini anlattığı kaydedildi. Daha önce Kanbur’un adresine gittiği belirtilen Gündüz’ün olay günü binaya yürüdüğü, Kanbur’u balkonda gördükten sonra beklediği ve diafondan kendisini kargo görevlisi olarak tanıttığı aktarıldı.
2 ADIM MESAFEDEN 3-4 EL ATEŞ ETTİ
İddianameye göre Gündüz, Kanbur’un kendisini tanıyıp bağırmaya başlaması üzerine yaklaşık iki adım mesafeden 3-4 el ateş ettiğini söyledi. Ardından otobüsle Hisarüstü’ndeki iş yerine gittiğini, 2-3 gün sonra da cinayette kullandığı silahı Emirgan’dan Kanlıca’ya giderken denize attığını anlattı. Gündüz, kendisini azmettiren kimsenin olmadığını öne sürdü. Olay yerinde 11 Haziran’da keşif yapıldığı da belirtildi. Şüphelilerin telefon kayıtlarına ilişkin incelemelerde, Gündüz’ün Fazlı Kar ve Serdar Kar ile irtibatının bulunduğu, Serdar Kar’ın cinayetten hemen önce son görüşmesini yaptığı ve ertesi gün saat 10.13’e kadar telefonunun kapalı olduğu, bu süreçte Gündüz’e iki mesaj gönderdiği kaydedildi. Yüksel Kar’ın ise olaydan üç gün önce ABD’ye gittiği, cinayetten hemen önce telefonunu kapattığı, ertesi gün öğle saatlerine kadar görüşme kaydının bulunmadığı ve olay sonrasında yoğun GPRS kullanımı tespit edildiği yazıldı.
10 YIL SONRA AYDINLATILAN CİNAYET
90'lı yılların popüler dans grubu Mezdeke'nin üyesi Aynur Kanbur, 26 Mart 2016'da çöp atmak için kapısını açtığı İstanbul Şişli'deki evinde tabancayla vurularak öldürülmüştü. Cinayet 10 yıl sonra aydınlatılmış, Bülent Gündüz akrabası olan Kanbur'u öldürdüğünü itiraf etmişti.
Yıllar sonra aydınlatılan cinayete ilişkin iddianame hazırlanmıştı. Dört şüpheli hakkında “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.
"PAKETİNİZ VAR DEDİM, KAPIYI AÇTI"
Bülent Gündüz, cinayeti yıllar önce planladığını ve Kanbur'un dansçılığından rahatsız olduğu için öldürdüğünü öne sürmüştü.
Gündüz şu beyanda bulunmuştu:
“Evine bir iki sefer gelmişliğim var. Zilin üzerinden Aynur Kanbur yazıyordu. Diyafondan paketiniz var dedim, kapıyı açtı. Eskiden görüşmüşlüğümüz vardı. Beni görünce küfürlü konuşmaya başladı. Üzerime gelmeye başlayınca ben de silahımı çıkardım. Ateş ettim sonra dönüp arkamı gittim.”
ZANLILARIN TELEFONLARININ KAPALI OLMASI ŞÜPHELİ BULUNDU
Savcılık, Kanbur'un dansçılığı bırakmasının üzerinden yıllar geçtiğine dikkat çekerek bu anlatımı çelişkili bulmuştu.
İddianamede katil zanlısı Bülent Gündüz'ün olay günü Avcılar'dan metrobüse bindiği, yolculuk sırasında telefonundan SIM kartını çıkarmış olmasının altı çizilmişti.
Soruşturmada adı geçen diğer şüpheliler Fazlı K., Serdar K. ve Yüksel K.'nın olay öncesi ve sonrasındaki HTS kayıtları incelenmişti.
Üç şüphelinin de olaydan önce ve olay sonrasına kadar telefonlarının kapalı olduğu tespit edildi, bu durumun şüphe oluşturduğu ifade edildi.
Savcılık, dört şüpheli hakkında “tasarlayarak öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti.
Gündüz hakkında ayrıca “ruhsatsız silah bulundurma” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis talep edilmişit.