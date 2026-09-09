Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar bekleniyor

Küçükçekmece 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki duruşmasında savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada Cemil Koç hakkında, kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, şantaj ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından ise 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Koç ile birlikte Ayşe Tokyaz'ın içinde bulunduğu bavulu olay yerinden çıkararak araca koyduğu belirtilen Oğuz Kal hakkında da kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.