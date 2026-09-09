Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar bekleniyor
09.09.2026 10:28
İstanbul'da eski polis Cemil Koç tarafından öldürülen Ayşe Tokyaz cinayeti davasında bugün kararın açıklanması bekleniyor.
İstanbul'da eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın ölümüyle ilgili davada karar bugün açıklanabilir.
CESEDİ BAVULUN İÇİNDE BULUNDU
Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni 13 Temmuz 2025 günü Eyüpsultan ilçesinde yol kanerında bir bavulun içerisinde bulunmuştu. Tokyaz'ın eski bir polis memuru olan Cemil Koç tarafından öldürüldüğü belirlenmişti.
Tokyaz'ın ölümüneyle ilgili açılan davada Koç'un da aralarında bulunduğu dokuzu tutuklu 11 sanık bulunuyor.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ
Küçükçekmece 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki duruşmasında savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.
Mütalaada Cemil Koç hakkında, kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, şantaj ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından ise 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Koç ile birlikte Ayşe Tokyaz'ın içinde bulunduğu bavulu olay yerinden çıkararak araca koyduğu belirtilen Oğuz Kal hakkında da kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.
DİĞER SANIKLAR İÇİN İSTENEN CEZALAR
Mütalaada sanık Cemal Arslan hakkında kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye yardım etme suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Sanıklar Necmettin Ecer, Erhan Girgin, Barış Can Aydın ve Yusuf Ziya Sancak hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 6 aydan 5 yıla kadar, İlker Umut Uğurlu hakkında ise aynı suçtan 9 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
Bugün görülecek duruşmada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
İstanbul'da hemşirelik bölümünde öğrenci olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'dan haber alamayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşi için kayıp başvurusunda bulunup Cemil Koç'tan şüphelendiğini iddia etmişti.
İddialara ilişkin çalışma başlatılırken kayıp Tokyaz'ın cesedi parçalanmış halde valiz içerisinde bulunmuştu. Devam eden soruşturmada Tokyaz'ın Cemil Koç tarafından öldürüldüğü belirlenmişti.
POLİS MEMURLARI ADRESİNİ SIZDIRMIŞTI
Koç'un yaş farkı nedeniyle evlenmek istemeyen Tokyaz'ı ikna etmeye çalıştığı, bu nedenle genç kadını evine çağırdığı ve burada alıkoyduğu iddia edilmişti.
Tokyaz cinayetiyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturmada, ifadelerin şüpheliye sızdırıldığı iddiasıyla dört polis memuru tutuklanmıştı.
Savcılıkta ifade veren Ayşe Tokyaz'un kardeşi Esra Tokyaz, zanlı eski polis memuru Cemil Koç'un kendisini arayarak hakkında verdiği ifadeden haberdar olduğunu söylemişti.
Emniyet, bilgiyi paylaşanların tespitine yönelik çalışma başlatılmıştı.
Yapılan incelemede, Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Necdet Ç. ile Zülfü B.'nin sisteme girerek Cemil Koç'un bilgilerini sorguladıkları belirlendi.