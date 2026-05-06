Azra ve Ömer'in şüpheli ölümünde ilk rapor. Kaldıkları odada fosfor sinir gazı tespit edildi

Karaman'dan tatil için gittikleri Tekmen Mahallesi'ndeki yakınlarına ait ikamette fenalaşmaları sonucu dün yaşamını yitiren 8 yaşındaki Azra ve 5 yaşındaki kardeşi Ömer Selim Tülü dün son yolculuklarına uğurlandı.

Ölümlere ilişkin soruşturma sürerken Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mersin'den gelen AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ekipleri bölgede hava kalitesi ve zehirli madde taraması yaptı.

Çalışmalar çerçevesinde ailenin kaldığı konut, evin çevresi ve seyahat ettikleri araç AFAD tarafından ayrıntılı bir şekilde incelendi. Uzman ekipler, özel ölçüm cihazlarıyla ortamda zehirli gaz ya da kimyasal bir madde bulunup bulunmadığını araştırdı.