Baba mesleğini 54 yıldır yaşatmaya çalışıyor. "Benden sonra kim yapacak bu işi bilmiyorum"
07.11.2026 13:46
Kahramanmaraş'ta 8 yaşında babasının yanında başladığı mesleğini 54 yıldır devam ettiren Mustafa Özata, mahallesindeki küçük iş yerinde mesleğinin son temsilcilerinden biri olarak çalışıyor.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Mağralı Ökkeş Caddesi'ndeki iş yerinde çalışan 62 yaşındaki kalaycı Mustafa Özata, mesleğini babasından öğrendi.
Babasının da 50 yıl kalaycılık yaptığını ifade eden Özata, çocuk yaşlarda başladığı mesleğinde yarım asrı geride bıraktı.
Özata, bakır kapları kalaylayarak hem geleneksel bir zanaatı yaşatıyor hem de vatandaşların kullanımına sunduğu ürünlerin daha sağlıklı olmasına katkı sağlıyor.
"100 YILDIR BU MESLEĞİ DEVAM ETTİRİYORUZ."
Özata, “50 yıl babam bu mesleği yaptı 50 yılı geçti ben yapıyorum. Yaklaşık 100 yıldır bu mesleği sürdürüyoruz. Biz bakırın üzerine kalay kaplama yapıyoruz. Bakır ve kalay birleşince çok sağlıklı bir ürün haline geliyor. Kentimizde insanların yüzde 80'inin evinde bakır kap mevcuttur.” dedi.
"BENDEN SONRA İŞİ KİM DEVAM ETTİRECEK BİLMİYORUM."
Özata, talebin fazla olduğunu, işlerin de iyi gittiğini belirterek “Benim yaşım 62. Benden sonra kim yapacak bu işi bilmiyorum. Yetkililerin bu meslekleri canlandırmasını bekliyorum. Kalifiyeli eleman ve çalışacak kimse yok. Kalay yaptırmak için Adana, Osmaniye gibi illerden de müşteriler geliyor.” ifadesini kullandı.