Baba mesleğini 54 yıldır yaşatmaya çalışıyor. "Benden sonra kim yapacak bu işi bilmiyorum"

Özata, talebin fazla olduğunu, işlerin de iyi gittiğini belirterek “Benim yaşım 62. Benden sonra kim yapacak bu işi bilmiyorum. Yetkililerin bu meslekleri canlandırmasını bekliyorum. Kalifiyeli eleman ve çalışacak kimse yok. Kalay yaptırmak için Adana, Osmaniye gibi illerden de müşteriler geliyor.” ifadesini kullandı.