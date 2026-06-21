Babalar Günü mesajları 2026: Babalar Günü'ne özel, en güzel, kısa ve anlamlı Babalar Günü sözleri

Hayatımızın her anında emeği bulunan babalarımızın, Babalar Günü’nü kutlar; saygılar sunarız.

Bana bir babadan çok arkadaş olduğun ve her üzüntümü paylaşıp derdime ortak olarak yaralarımı sardığın için teşekkür ederim. Babalar günün kutlu olsun.

Biricik babacığım, ailemizin tatlı ve kocaman yüreğiyle en cesur olanı sensin… Seni özlemle kucaklıyorum. Yerini asla kimse dolduramaz. İyi ki varsın.

Bizi hayattan alabileceğimiz her türlü darbeye karşı koruyan ve üzecek tüm konulara karşı dimdik ayakta durabilen babamın babalar gününü kutlarım.

Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş baba. Babalar günün kutlu olsun. babacığım.

Hiçbir zaman bana eksikliğini hissettirmediğin ve her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim. İyi ki varsın ve iyi ki benim babamsın. Babalar günün kutlu olsun.