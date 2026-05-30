Bahar geri dönüyor. Hava 4 derece birden ısınacak

30.05.2026 07:55

Son Güncelleme: 30.05.2026 08:00

NTV - Haber Merkezi

Bayram boyunca etkisini gösteren serin hava yurdu terk ediyor. Bugün 2-4 derece artacak hava sıcaklıkları ilerleyen günlerde de kademeli olarak artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı hava yerini tekrar bahara bırakacak.

Yurt genelinde etkisini gösteren yağışlar bugün Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Hatay ve Mersin kıyılarında görülecek.

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

 

Hava sıcaklıkları da bugün Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak.

 

Sıcaklıklar önümüzdeki günlerde ise kademeli olarak yükselecek ve mevsim normallerinin üstüne çıkacak. İstanbul'da bugün 23 derece olan hava sıcaklığı; yarın 25, pazartesi 28, salı 31 derecelere kadar çıkacak. Termometreler Ankara'da yarın 22, pazartesi 24, salı 27; İzmir'de ise yarın 30, pazartesi ve salı ise 32 dereceleri gösterecek.