Bahar havasına ara: Balkanlardan geliyor, İstanbul'da hava serinleyecek
22.10.2026 09:14
İstanbul hafta sonuna gök gürültülü sağanak yağmurla giriş yapacak. Kuzeyli yönlerden esmesi beklenen rüzgar, hava sıcaklığını düşürecek.
İstanbul'da bahar havası sona eriyor. Balkanlar üzerinden yurda giriş yapması beklenen yağışlı hava sistemi, cuma günü İstanbul'a ulaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün Trakya'dan başlaması beklenen yağış, yarın tüm Marmara Bölgesi ile Ege'yi etkisi altına alacak.
Gök gürültülü sağanak yağmurla beraber sert esmesi beklenen kuzeyli rüzgarlar, hava sıcaklığını da bir kademe düşecek. İstanbul'da cuma günü hava sıcaklığı 21 derece olacak. Gece hava sıcaklığı 16 dereceye kadar gerileyecek. Cumartesi günü hava sıcaklığının 18 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'daki yağmurun cumartesi günü de etkili olması bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağmurun aynı gün Marmara'nın batısı ile Ege'yi terk ederek Batı Karadeniz'e doğru yöneleceği tahmin ediliyor. Pazar günü ise bu bölgelerde yağış beklenmiyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün geçirmesi bekleniyor.
Diğer yerlerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bugün hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklığının tüm yurtta mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
BUGÜN BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI
Bugün bazı şehirlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
İstanbul 22
Ankara 20
İzmir 27
Antalya 28
Adana 30
Konya 21
Diyarbakır 24
Erzurum 14
Trabzon 20