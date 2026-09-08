Bakan Ersoy: "İslamofobiye karşı en güçlü araçlardan biri dil ve kültürdür"

Gazze’de yaşananları insanlığın ortak vicdanını ve adalet duygusunu sınayan büyük bir imtihan olarak nitelendiren Bakan Ersoy, Gazze’nin İslam ülkeleri ve diasporalarının kültür, dil, üretim ve tüketim başta olmak üzere hayatın her alanında birbirini daha derinlikli tanıması ve birlikte hareket etme refleksi kazanması bakımından büyük bir hatırlatıcı olması gerektiğini söyledi.

Müslüman diasporaların Filistin mücadelesini dünyaya anlatmadaki kritik rolünü yakından gördüklerini ve bu duruşa büyük önem verdiklerini belirten Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

“Gazze’de yaşanan emsalsiz acıları konuştuğumuz bir dönemde aynı zamanda ısrarla kültürden, dilden, üretim ve tüketimden de söz ediyor oluşumuz bir tesadüf değildir.”

Kültürün, dilin, üretimin ve bilinçli tüketimin öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını belirten Ersoy, kültürel kimliğin ve dilin korunması, ülkeye, coğrafyaya ve insanlığa fayda sağlayacak üretimin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

İSLAMOFOBİYE KARŞI EN GÜÇLÜ ARAÇLARDAN BİRİ DİL VE KÜLTÜR

İslamiyet’in yalnızca manevi ve kişisel bir yolculuk olmadığını belirten Bakan Ersoy; medeniyet, bilim, sanat, edebiyat, mimari, müzik, felsefe, şehir kültürü ve insanlık tarihine yapılan büyük katkıların da kaynağı olduğunu söyledi.

Büyük İslam medeniyetinin çocukları olarak İslamofobiye karşı kullanılabilecek en güçlü araçlardan birinin medeniyetin en güçlü bileşenleri olan dil ve kültür olduğunu vurgulayan Ersoy, bu iki kavramın zamanın ruhuna uygun biçimde yeniden ele alınması gerektiğini kaydetti.

Ersoy, bu nedenle forum gibi buluşmaların, istişare ve iş birliği imkânlarının en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.