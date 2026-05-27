Fenerbahçe otobüsüne saldırı dosyası yeniden ele alınacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırının, milletin hafızasında derin izler bıraktığını, sporun ruhuna ve toplumsal huzura yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılamamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanmasının, kamu vicdanını rahatsız etmeye devam ettiğini kaydeden Gürlek, "Vatandaşlarımızdan gelen haklı tepkileri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettik. Bu kapsamda, Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde, dosyaya ilişkin 'kanun yararına bozma' kararı dün itibarıyla alındı." dedi.