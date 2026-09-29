Bakım merkezindeki engellileri odaya kilitlemişler. Korkunç olay kamerada

Konya'da gerçekleşen play, 2 Haziran günü özel bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. Hasta bakıcı Halil İbrahim B., zihinsel engelli Ahmet İsmail G., Halil İbrahim G. ile Halil İbrahim Y.’yi etkinlik odasına kilitledi.

Yaklaşık 2 saat boyunca odada kilitli kalan engellilerden Halil İbrahim G., parmaklarını Ahmet İsmail G.'nin gözlerine soktu. Halil İbrahim Y. ise Ahmet İsmail G.'nin üzerine atlayıp, bacaklarına baskı uygulayarak darbetti.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Halil İbrahim G., parmaklarını Ahmet İsmail G.'nin gözlerine sokarak kanattığı görüldü. Ahmet İsmail G.'nin odanın kapısını açmaya çalıştığı ancak başaramadığı bu esnada arkasından gelen Halil İbrahim G.’nin şiddet olaylarına devam ettiği görülüyor.

Halil İbrahim Y.'nin de kapıya tekme atıp sesini duyurmaya çalıştığı ancak kimsenin yardıma gelmediği görülüyor. En son içeriye giren görevlilerin Ahmet İsmail G.'yi kanlar içerisinde bulduğu ardından da sağlık ekiplerinin içeriye girdiği görüntülerde yer alıyor.