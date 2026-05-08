Bakımevindeki yaşlılara işkence. Önce yere düşürdü sonra dövdü

Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, olayın ardından bakanlık tarafından teftiş başlatıldığı belirtildi.

"Yapılan ilk tespitte olayın, İstanbul Beylikdüzü Kavaklı bölgesinde faaliyet gösteren Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde meydana geldiği belirlenmiştir." denilen açıklamada "Görüntülerde yer alan kişinin kimlik tespitleri yapılmış; ilgili personelin iş akdi derhal feshedilmiş ve hakkında adli süreç başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Olaydan etkilenen engelli bireyin hastaneye sevki sağlandığı, gerekli tıbbi müdahalesinin gerçekleştirildiği ve takip sürecinin sürdüğü aktatıldı.