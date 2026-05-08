Bakımevindeki yaşlılara işkence. Önce yere düşürdü sonra dövdü
08.05.2026 11:12
İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir yaşlı bakımevinde çalışan personelin hastayı itip yere düşürdükten sonra dövdüğü ortaya çıktı. Personelin iş akdi feshedilirken teftiş süreci başlatıldı.
Beylikdüzü'ndeki yaşlı bakımevinde yaşananlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, Kavaklı Mahallesi Gardenta Sokak'ta bulunan yaşlı bakımevinde meydana geldi. Görüntülerde, personelin iterek yere düşürdüğü hastayı dövdüğü görüldü. Dövülen hasta kafasından yaralandı.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen başka bir görüntüde ise personelin hastanın yüzüne tükürdüğü görüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Daha öncede benzer olaylarını sık yaşandığı iddia edilen yaşlı bakımevinde, yönetim tarafında herhangi bir personele işlem yapılmadığı öne sürüldü.
Görüntüler, sosyal medyada tepki çekerken Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü 'nünce konuya ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, olayın ardından bakanlık tarafından teftiş başlatıldığı belirtildi.
"Yapılan ilk tespitte olayın, İstanbul Beylikdüzü Kavaklı bölgesinde faaliyet gösteren Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde meydana geldiği belirlenmiştir." denilen açıklamada "Görüntülerde yer alan kişinin kimlik tespitleri yapılmış; ilgili personelin iş akdi derhal feshedilmiş ve hakkında adli süreç başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.
Olaydan etkilenen engelli bireyin hastaneye sevki sağlandığı, gerekli tıbbi müdahalesinin gerçekleştirildiği ve takip sürecinin sürdüğü aktatıldı.
Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:
“Bakanlığımız tarafından söz konusu kuruluşa yönelik teftiş süreci başlatılmıştır. İncelemeler tüm yönleriyle devam etmekte olup, engelli bireylerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir. Sürecin tüm aşamaları Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir.”