Baklava ustaları bayram mesaisinde. Günlük üretim 120 tona çıktı
20.05.2026 10:16
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala baklavacılarda da yoğun mesai başladı. Gaziantep'te günlük rutin 80 ton üretimi yapılan baklava, bayram öncesi 120 tona kadar çıktı.
Bayram öncesi hazırlıklar tam gaz devam ediyor.
Gaziantep'te Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi ve dışından gelen siparişleri yetiştirmek için akşam imalathanelerde çalışmalara başlayan ustalar, sabaha kadar çalışmalarını sürdürüyor.
El emeği ile hazırlanan baklavalar paketlenerek yurt dışına ve farklı şehirlere uçak ya da otobüs ile ulaştırılırken üretim ve mesai bayram dolayısıyla iki katına çıkıyor.
Baklava ustası Ömer Çelebioğlu, bayram siparişlerin yetiştirilmesi için hazırlıkların 10-15 gün öncesinden başladığını belirtti.
Kapasiteyi iki katına çıkarttıklarını dile getiren Çelebioğlu "Baklava 24 farklı aşamadan geçerek tezgahlarda yerini alıyor.” dedi.
120 TONA ÇIKTI
“Gaziantep genelinde rutinde 80 ton baklava üretimi sağlanmaktayken bayram yaklaştığı için bu rakam 100-120 tona kadar çıkıyor." diye konuşan Çelebioğlu, "Arife günü bu rakam 120 tonu bularak tüm siparişleri tamamlamış oluyoruz.” diye konuştu.