Balık avlamak için denize açıldı bir daha gören olmadı

Ali Nail'in babası Cumali Gündoğan, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaklaşık 10 gün, AFAD ekiplerinin de 2 ay boyunca arama çalışması yürüttüğünü ancak bir sonuç alınamadığını söyledi.

Suriye, Alanya ve Muğla'ya kadar geniş bir bölgede arama yapıldığını ifade eden Gündoğan, oğluna ait hiçbir iz bulunamadığını belirtti. Oğluna ait su geçirmez sırt çantası, bot ve başındaki fenerin de bulunamadığını belirten Cumali Gündoğan, aradan geçen altı yıla rağmen oğlunun akıbetini öğrenemediğini söyledi.

Bu süreçte maddi ve manevi olarak tükendiğini dile getiren Gündoğan, başka kayıp vakalarında arama çalışmalarının sonuçlandığını gördükçe oğlundan haber alamamanın acısını daha derinden yaşadığını ifade etti.