Balkanlardan gelen dalga sıcaklığı düşürecek gök gürültülü sağanak bekleniyor
28.04.2026 08:27
NTV - Haber Merkezi
Yurt genelinde bu hafta Balkanlar üzerinden gelen sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise hafta sonuna doğru hissedilir bir şekilde düşecek.
Bahar havası tüm yurtta etkisini gösterirken Türkiye, yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağış dalgasının etkisi altına girecek.
İstanbul ve Bursa'da çok sert eden poyraz gölgede üşütmeye devam ediyor. İstanbul'da hava sıcaklığı 17 derece ancak hissedilen sıcaklık 12 derecelerde olacak.
SİSE DİKKAT!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Afyonkarahisar, Ankara'nın kuzey ilçeleri, Konya, Bingöl, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
METEOROLOJİ UZMANINDAN YENİ HAFTA İÇİN DEĞERLENDİRME
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.
Tekin, yapılan son değerlendirmelere göre, yeni haftada yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirtti.
Tekin, hafta boyunca Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğuna işaret ederek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Tekin, perşembe günü yurdun iç kesimlerinde yağışların süreceğini, Balkanlar üzerinden gelecek yeni yağışlı sistemin öncü etkisiyle özellikle Marmara'da da görüleceğini söyledi. Söz konusu yağışlı sistemin cuma itibarıyla tüm yurtta etkili olacağının altını çizen Tekin, hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.