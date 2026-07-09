Balkanlardan giriş yaptı, İstanbul'a doğru ilerliyor: Sıcaklık 5-6 derece düşecek
09.07.2026 07:31
Son Güncelleme: 09.07.2026 08:51
Balkanlardan gelen yağışlı hava sistemi Trakya'dan yurda giriş yaptı. Aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok şehirde sel tehlikesi var.
Türkiye bugün yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.
Balkanlardan gelen yağışlı hava bugün yurda ulaştı.
Trakya'dan giriş yapan sistem aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok şehri etkileyecek.
SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen şiddetli sağanak nedeniyle İstanbul, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Yağmurun öğleden sonra etkisini daha da artırması beklenirken vatandaşlara sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olma çağrısı yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da yerel şekilde etkili olması beklenen sağanağın saat 18.00'e kadar kentin farklı bölgelerinde 10 ila 20 kilogram arasında yağış bırakacağı tahminini aktardı.
SICAKLIKLAR HIZLA AZALACAK
Şiddetli sağanak nedeniyle Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığı hızla gerileyecek.
Bölge genelindeki sıcaklıkların yağmurla birlikte 5 ila 6 derece düşmesi bekleniyor.
Bugün özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Sıcaklıklar yeni haftaya kadar Ege ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde normal seviyelerde seyretmeye devam edecek.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 19/26 derece.
- İstanbul 22/27 derece.
- Denizli 22/37 derece.
- İzmir 23/34 derece.
- Adana 24/32 derece.
- Ankara 16/30 derece.
- Samsun 20/29 derece.
- Erzurum 9/26 derece.
- Malatya 16/33 derece.
- Kars 9/25 derece.
- Diyarbakır 22/38 derece.
- Gaziantep 22/36 derece.