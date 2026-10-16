Barajlarda artış sürüyor | İstanbul barajlarında son durum ne, barajlar yüzde kaç dolu?
16.10.2026 12:26
Sel felaketini yaşayan İstanbul'da barajlardaki doluluk iki günde yaklaşık 10 puan arttı.
İstanbul'da iki gün önce son 84 yılın yağış rekoru kırıldı ve özellikle Kuzey kesimlerdeki ilçelerde sel felaketi yaşandı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul’da metrekareye düşen yağış miktarının yer yer 272 kilograma kadar ulaştığını açıkladı. İstanbul Valisi Davut Gül ise bu yağışın 1942 yılından bu yana metrekareye düşen en yüksek miktar olduğunu söyledi.
Kuvvetli yağışların ardından kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranında artış yaşandı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), tarafından baraj doluluk oranları sağanak yağışların ardından güncellendi. İstanbul'da dün 38,06 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, artan yağışların ardından bir günde tam yüzde 7 yükseldi.
ARTIŞ YÜZDE 10'A YÜKSELDİ
İSKİ'nin 16 Ekim (bugün) verilerine göre, barajlardaki su oranında yeniden artış yaşandı.
Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı iki günde 9,96 puan artarken 14 Ekim'de yüzde 38,06 olan ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 48,02 olarak kaydedildi.
Su miktarı Istrancalar'da yüzde 78,33, Terkos'ta yüzde 36,04, Sazlıdere'de yüzde 30,29, Alibey'de yüzde 73,47, Büyükçekmece'de yüzde 29,85, Ömerli'de yüzde 66,17, Darlık'ta yüzde 75,02, Elmalı'da yüzde 92,12, Pabuçdere'de yüzde 3,56 ve Kazandere'de yüzde 8,18 olarak ölçüldü.
Melen'den 449,05 milyon, Yeşilçay'dan da 120,18 milyon metreküp olmak üzere bu yıl toplam 569,22 milyon metreküp su alındı.
İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 911 milyon 77 bin metreküp olarak hesaplandı.
Barajlara bu yıl düşen yağış miktarı metrekare başına 843,39 kilogram oldu.
Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 416,74 milyon metreküp olarak kaydedildi.
İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 167 bin metreküp olarak ölçüldü.
İŞTE 10 YILLIK VERİLER
İSKİ istatistiklerine göre, 16 Ekim tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 41,62, 2017'de yüzde 52,95, 2018'de yüzde 53,81, 2019'da yüzde 45,57, 2020'de yüzde 32,96, 2021'de yüzde 47,53, 2022'de yüzde 44,45, 2023'te yüzde 21,49, 2024'te yüzde 34,53, 2025'te yüzde 24,75 iken bugünkü oran yüzde 48,02 olarak kayıtlara geçti.