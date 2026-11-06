Başakşehir TEM Otoyolu'nda kaza. 3 şerit de kapatıldı, trafik durdu

Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, yola devrildi.

TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde meydana gelen kazada yaralıların olduğu bildirilirken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.