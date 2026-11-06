Başakşehir TEM Otoyolu'nda kaza. 3 şerit de kapatıldı, trafik durdu
06.11.2026 10:26
Son Güncelleme: 06.11.2026 10:32
Başakşehir TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde TIR'ın devrilmesi sonucu 3 şerit trafiğe kapatıldı. Kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Bölgedeki trafik Teksilkent'e kadar ulaştı.
Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, yola devrildi.
TEM Otoyolu Altınşehir mevkiinde meydana gelen kazada yaralıların olduğu bildirilirken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatılırken bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İBB Cep Trafik verilerine göre, kazanın yaşandığı bölgede araç kuyruğunun kilometrelerce uzadığı görüldü.
Trafiğin Tekstilkent'ten başladığı öğrenildi.