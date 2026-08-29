Batman’da korkunç olay. Anne çöp konteynerinde ölü bulundu, oğlu polise teslim oldu

Olay, saat 16.00 sıralarında Batman'daki Petrolkent Mahallesi 2815’inci Sokak’ta meydana geldi. Baba S. Cihangir, evinin avlusunda bulunan çöp konteynerinde eşi Seve Cihangir’in cansız bedenini buldu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Cihangir’in bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.