Batman’da korkunç olay. Anne çöp konteynerinde ölü bulundu, oğlu polise teslim oldu
29.08.2026 19:51
Batman’da 55 yaşındaki Seve Cihangir, evinin avlusundaki çöp konteynerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Cihangir’in 30 yaşındaki oğlu, annesini öldürdüğünü söyleyerek polise teslim oldu.
Olay, saat 16.00 sıralarında Batman'daki Petrolkent Mahallesi 2815’inci Sokak’ta meydana geldi. Baba S. Cihangir, evinin avlusunda bulunan çöp konteynerinde eşi Seve Cihangir’in cansız bedenini buldu.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Cihangir’in bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayın ardından Cihangir’in 30 yaşındaki oğlu H. Cihangir, İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek annesini öldürdüğünü söyledi ve teslim oldu. Oğul gözaltına alınırken, psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öne sürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.