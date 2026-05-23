Bayram göçü başladı. TEM'in Kocaeli geçişinde yoğunluk
23.05.2026 11:49
Son Güncelleme: 23.05.2026 12:28
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde trafik yoğunluğu oluştu.
9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yolculuğu sürüyor.
TEM Otoyolu Kocaeli İzmit geçişi Kapantepe Viyadüğü mevkisinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Gültepe ve Korutepe tünellerinin yer aldığı, Bekirdere Viyadüğü ile Daniş Koper Viyadüğü arasındaki kısımda yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle ara ara yoğunluk artıyor.
Ankara istikametinde ise trafiğin akıcı seyrettiği görüldü. Ekipler, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
MUĞLA'YA TATİLCİ AKINI: KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Özellikle tatil beldelerine giden yollarda gece saatlerinde uzun araç konvoyları oluştu.
Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya Kurban Bayramı tatili için gelenler nedeniyle Aydın-Muğla Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Menteşe merkezi girişinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
BAKAN ÇİFTÇİ'DEN SÜRÜCÜLERE UYARI: KURALLARA UYALIM
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de, bayram yolculuklarının başlamasıyla yollarda trafik yoğunluğunun arttığını belirterek sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.
Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bayram yolculuklarının başladığı bu günlerde yollarımızda trafik yoğunluğu önemli ölçüde arttı. Bizler de vatandaşlarımızın sevdiklerine güven içinde kavuşabilmesi için ülke genelinde denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız ceza kesmek değil; tek bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir.
Bir anlık dikkatsizlik, aşırı hız ya da ihmal; telafisi mümkün olmayan acılara neden olabilmektedir. Lütfen hız kurallarına uyalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Direksiyon başında cep telefonu kullanmayalım. Yorgun ve uykusuz şekilde yola çıkmayalım. Trafikte sabırlı ve dikkatli olalım. Unutmayalım; bayramın gerçek mutluluğu, sevdiklerimize sağ salim kavuşabilmektir. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum."