Bebeğe şiddet görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı: Adli Tıp Üst Kurulu raporunu tamamlandı

Baba Abdullah Bozoklar ise rapora tepki gösterdi.

Şiddet uygulanana kadar kızıyla ilgili herhangi bir hastalık teşhisinin olmadığını belirten Bozoklar, şunları söyledi:

"- Beyin sarsıntısını yazıyor, kafa sarsıntısını yazıyor, 14 dakika boyunca şiddeti yazıyor ve geriye dönüp baktığın zaman bacağının kırılmasını yazıyor ve hayat fonksiyonlarını etkilediğini yazıyor, ‘ama illiyet bağı kuramadık.’ Yani bu saçma bir rapor, bizimle dalga geçer gibi bir rapor.

- 45 kişinin oy birliğiyle imzaladığı bir rapor ama yukarıdaki maddelerin hepsinde olayın hepsi söyleniyor, hastanın prematüre olmasına bağlandı. Doğumdan şiddet uygulanana kadar hiçbir nörolojik takibi yok, hiçbir epilepsi ilacı kullanımı yok, Serebral palsi ile ilgili bir ön tanısı yok, hiçbir şeyi yok.

- Dönüyorsun, geliyorsun diyorsun ki, 'Senin çocuğun erken doğmuş, bu hastalıklar zaten olacaktı.' Bu hastalıklar yüzde bir ihtimaldi, yüzde iki ihtimaldi. Yani bugüne kadar doğan prematüre çocukların hepsi mi bu şekildeydi?"

Anne Sema Bozoklar ise "Gelen raporda çocuğun bacağının kırığının ağırlığını, çocuğa yapılan darbın, şiddetin ağırlığını her şeyi yazıyorsunuz. Sonuç olarak 'MR çekilmedi' diye bunun sorumluluğunu da benim çocuğuma yüklüyorsunuz. Bu çocuk mu demeliydi, 'Bana MR çekin' diye?" ifadelerini kullandı.

"Asıl soruşturmanız gereken oradaki sorumlulardır, benim çocuğum değildir." diyen anne Bozoklar, "Oradaki sorumluları soruşturun bakalım, benim çocuğuma neden MR çekmemişler, neden ayrıntılı bir şekilde araştırmamışlar? Bunları soruşturun bence benim çocuğumdan önce." şeklinde konuştu.