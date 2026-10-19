Bebeğe şiddet görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı: Adli Tıp Üst Kurulu raporunu tamamlandı
19.10.2026 11:34
Hemşire şiddeti sonucu engelli kaldığı ileri sürülen bebekle ilgili yeni rapor hazırlandı. Adli Tıp Üst Kurulu, bebeğin engeliyle hemşire şiddeti arasında illiyet bağı olmadığı yönünde görüş bildirdi.
Kahramanmaraş'ta beş günlük bebeğe şiddet uygulayarak engelli kalmasına neden olduğu ileri sürülen hemşireyle ilgili Adli Tıp Üst Kurulu raporu tamamlandı. Dosyayı inceleyen 45 kişilik üst kurul, hazırladığı raporu mahkemeye gönderdi.
Kurulun oy birliğiyle hazırladığı raporda, hemşirenin bakımını yaparken bebeği sarstığı, kafa ve yüz bölgesine tekrarlayan künt travmatik eylemlerde bulunduğu ancak ultrason incelemelerinde kafa içinde patoloji saptanmadığı anlatıldı.
Raporda, olay tarihli bir kranial MR (beyin emarı) bulunmadığı ve kafatası kırığı, kafa içi kanama veya yaygın aksonal hasarı gösteren bir bulgu olmadığı kaydedildi.
RAPOR OY BİRLİĞİ İLE HAZIRLANDI
Bebeğin yatış sonrası takiplerinde saptanan nörolojik tablonun ilgili hemşire tarafından gerçekleştirilen künt travmatik eylemler sonucu oluştuğunun tıbbi delilleri olmadığı savunulan raporda şöyle denildi:
"- Bebekte taburculuk sonrası takiplerinde tespit edilen nörolojik tablonun derin gelişim geriliği olan prematüre bebeklerde beklenir bir durum olduğu, tüm adli ve tıbbi belgeler birlikte değerlendirildiğinde kendisinde mevcut bünyesel duruma bağlı (prematürite, intrauterin gelişim geriliği) olduğunun değerlendirildiği, ilgili hemşire tarafından uygulanan eylemler ile bebekte saptanan nörolojik tablo arasında illiyet bağı kurulamadı.
- Olay tarihli radyolojik görüntüler, tıbbi evrak, kamera kayıtları ve bilirkişi raporlarının incelenmesi sonrası bebeğin yoğun bakım takiplerinde 26 Mayıs 2021 tarihli bakımı sırasında ilgili hemşire tarafından sol uyluk bölgesine uygulanan travmatik eylemin sol femurda şaft kırığına sebep olduğunun değerlendirildiği cihetle, yaralanmasının, küçüğün yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, küçük üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, kırığın hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek nitelikte olduğu oy birliği ile mütalaa olunur."
AİLE RAPORA TEPKİLİ
Baba Abdullah Bozoklar ise rapora tepki gösterdi.
Şiddet uygulanana kadar kızıyla ilgili herhangi bir hastalık teşhisinin olmadığını belirten Bozoklar, şunları söyledi:
"- Beyin sarsıntısını yazıyor, kafa sarsıntısını yazıyor, 14 dakika boyunca şiddeti yazıyor ve geriye dönüp baktığın zaman bacağının kırılmasını yazıyor ve hayat fonksiyonlarını etkilediğini yazıyor, ‘ama illiyet bağı kuramadık.’ Yani bu saçma bir rapor, bizimle dalga geçer gibi bir rapor.
- 45 kişinin oy birliğiyle imzaladığı bir rapor ama yukarıdaki maddelerin hepsinde olayın hepsi söyleniyor, hastanın prematüre olmasına bağlandı. Doğumdan şiddet uygulanana kadar hiçbir nörolojik takibi yok, hiçbir epilepsi ilacı kullanımı yok, Serebral palsi ile ilgili bir ön tanısı yok, hiçbir şeyi yok.
- Dönüyorsun, geliyorsun diyorsun ki, 'Senin çocuğun erken doğmuş, bu hastalıklar zaten olacaktı.' Bu hastalıklar yüzde bir ihtimaldi, yüzde iki ihtimaldi. Yani bugüne kadar doğan prematüre çocukların hepsi mi bu şekildeydi?"
Anne Sema Bozoklar ise "Gelen raporda çocuğun bacağının kırığının ağırlığını, çocuğa yapılan darbın, şiddetin ağırlığını her şeyi yazıyorsunuz. Sonuç olarak 'MR çekilmedi' diye bunun sorumluluğunu da benim çocuğuma yüklüyorsunuz. Bu çocuk mu demeliydi, 'Bana MR çekin' diye?" ifadelerini kullandı.
"Asıl soruşturmanız gereken oradaki sorumlulardır, benim çocuğum değildir." diyen anne Bozoklar, "Oradaki sorumluları soruşturun bakalım, benim çocuğuma neden MR çekmemişler, neden ayrıntılı bir şekilde araştırmamışlar? Bunları soruşturun bence benim çocuğumdan önce." şeklinde konuştu.
GÖRÜNTÜLER TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRMIŞTI
Türkiye'nin gündemine oturan olayın geçmişi 2021 yılına yakanıyor. Olay, beş yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi.
Sema Bozoklar isimli kadın, kızı Deniz Esin'i dünyaya getirdi. Kilosu düşük olduğu için kuvözde tedavi gören bebekten kan alınacaktı.
Ancak damar yolu açması gereken hemşire, bebeğe 14 dakika boyunca şiddet uyguladı.
Ağlayan bebeğin başına vurdu, bacağını sıktı. İlk dakikalarda oldukça hareketli olan bebek bir anda durgunlaştı.
Sonrasında başka bir hemşire kontrole gittiğinde Deniz Esin'in bacağının kırık olduğunu fark etti. Güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde şiddet ortaya çıktı.
Şiddet iddiaları üzerine başlatılan yargılama sürecinde, Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı verilen hemşire Hazel Dırık B., Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderilmişti.
Devam eden dava kapsamında bilirkişi tarafından hastaneye ait güvenlik kamerası kayıtları tek tek incelendi.
Yapılan incelemelerde, hemşire Hazel Dırık B., ait yeni bir şiddet görüntüsünün daha ortaya çıktığı bildirildi.
Görüntülerde, hemşirenin yatağa yatırdığı başka bir bebeğe tokat attığı anların yer aldığı öğrenildi.
Söz konusu bebekle ilgili de savcılık tarafından ayrı bir soruşturma başlatıldı.