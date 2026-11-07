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BEDAŞ açıkladı. İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlıyor, akşama kadar sürecek

07.11.2026 08:37

Aydın KayarEditör

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İstanbul'da bugün 14 ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacak. BEDAŞ, bazı ilçelerde kesintisinin 8 saat süreceğini duyurdu. İşte elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler ve mahalleler...

BEDAŞ açıkladı. İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlıyor, akşama kadar sürecek
iStockPhoto

Bugün, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 14 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.

 

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruda bazı ilçelerde 09.00'da başlayacak elektrik kesintisi 17.00'ye kadar sürecek.

 

Açıklamada, bazı ilçelerde ise kesintisinin daha kısa süreceği de duyuruldu.

 

BEDAŞ tarafından planlı elektrik kesintisi yapılacak ilçeler ise şöyle açıklandı:

 

"Şişli, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Silivri, Kağıthane, Güngören, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Esenler, Bayrampaşa, Bakırköy"

 

İşte 7 Kasım tarihli elektrik kesintisi programı…

 

BEDAŞ açıkladı. İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlıyor, akşama kadar sürecek 1
Özel Kurum
BEDAŞ açıkladı. İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlıyor, akşama kadar sürecek 2
Özel Kurum
BEDAŞ açıkladı. İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlıyor, akşama kadar sürecek 3
Özel Kurum
BEDAŞ açıkladı. İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlıyor, akşama kadar sürecek 4
Özel Kurum
BEDAŞ açıkladı. İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlıyor, akşama kadar sürecek 5
Özel Kurum
BEDAŞ açıkladı. İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlıyor, akşama kadar sürecek 6
Özel Kurum
BEDAŞ açıkladı. İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlıyor, akşama kadar sürecek 7
Özel Kurum
BEDAŞ açıkladı. İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlıyor, akşama kadar sürecek 8
Özel Kurum
BEDAŞ açıkladı. İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlıyor, akşama kadar sürecek 9
Özel Kurum
BEDAŞ açıkladı. İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlıyor, akşama kadar sürecek 10
Özel Kurum
BEDAŞ açıkladı. İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlıyor, akşama kadar sürecek 11
Özel Kurum
BEDAŞ açıkladı. İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlıyor, akşama kadar sürecek 12
Özel Kurum
BEDAŞ açıkladı. İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlıyor, akşama kadar sürecek 13
Özel Kurum
BEDAŞ açıkladı. İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlıyor, akşama kadar sürecek 14
Özel Kurum
BEDAŞ açıkladı. İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlıyor, akşama kadar sürecek 15
Özel Kurum
BEDAŞ açıkladı. İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlıyor, akşama kadar sürecek 16
Özel Kurum
BEDAŞ açıkladı. İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlıyor, akşama kadar sürecek 17
Özel Kurum
BEDAŞ açıkladı. İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlıyor, akşama kadar sürecek 18
Özel Kurum
BEDAŞ açıkladı. İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlıyor, akşama kadar sürecek 19
Özel Kurum
BEDAŞ açıkladı. İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlıyor, akşama kadar sürecek 20
Özel Kurum
BEDAŞ açıkladı. İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlıyor, akşama kadar sürecek 21
Özel Kurum
BEDAŞ açıkladı. İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlıyor, akşama kadar sürecek 22
Özel Kurum
BEDAŞ açıkladı. İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlıyor, akşama kadar sürecek 23
Özel Kurum
BEDAŞ açıkladı. İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlıyor, akşama kadar sürecek 24
Özel Kurum
BEDAŞ açıkladı. İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlıyor, akşama kadar sürecek 25
Özel Kurum
BEDAŞ açıkladı. İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlıyor, akşama kadar sürecek 26
Özel Kurum
BEDAŞ açıkladı. İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlıyor, akşama kadar sürecek 27
Özel Kurum
BEDAŞ açıkladı. İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlıyor, akşama kadar sürecek 28
Özel Kurum
BEDAŞ açıkladı. İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlıyor, akşama kadar sürecek 29
Özel Kurum