BEDAŞ açıkladı. İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlıyor, akşama kadar sürecek
07.11.2026 08:37
İstanbul'da bugün 14 ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacak. BEDAŞ, bazı ilçelerde kesintisinin 8 saat süreceğini duyurdu. İşte elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler ve mahalleler...
Bugün, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 14 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruda bazı ilçelerde 09.00'da başlayacak elektrik kesintisi 17.00'ye kadar sürecek.
Açıklamada, bazı ilçelerde ise kesintisinin daha kısa süreceği de duyuruldu.
BEDAŞ tarafından planlı elektrik kesintisi yapılacak ilçeler ise şöyle açıklandı:
"Şişli, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Silivri, Kağıthane, Güngören, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Esenler, Bayrampaşa, Bakırköy"
İşte 7 Kasım tarihli elektrik kesintisi programı…