BEDAŞ açıkladı. İstanbul'un 14 ilçesinde elektrik kesintisi. Sabah başlıyor, akşama kadar sürecek

Bugün, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 14 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruda bazı ilçelerde 09.00'da başlayacak elektrik kesintisi 17.00'ye kadar sürecek.

Açıklamada, bazı ilçelerde ise kesintisinin daha kısa süreceği de duyuruldu.

BEDAŞ tarafından planlı elektrik kesintisi yapılacak ilçeler ise şöyle açıklandı:

"Şişli, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Silivri, Kağıthane, Güngören, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Esenler, Bayrampaşa, Bakırköy"

İşte 7 Kasım tarihli elektrik kesintisi programı…