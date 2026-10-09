BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek?
09.10.2026 09:35
Son Güncelleme: 09.10.2026 16:25
BEDAŞ, İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Elektrik kesintisi bazı ilçelerde 8 saat sürecek. İşte elektrik kesintisi yapılan ilçelerde çalışmanın biteceği saatler..
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan 9 Ekim tarihli elektrik kesintisi programından birçok ilçe etkilenecek. Avrupa Yakası'nda yaşayan ve elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden vatandaşlar, BEDAŞ'ın yayımladığı ayrıntılı kesinti programını sorguluyor. Yayımlanan listede birçok ilçe kesintilerden 8 saat boyunca etkilenecek.
İşte 9 Ekim BEDAŞ elektrik kesintisi programı:
Avcılar'daki elektrik kesintisi 09.00 ile 17.00 saatleri arasını kapsıyor.
Bu süre boyunca Tahtakale Mahallesi'nde Babadağ, Bayrak, Simge ve Çamlıdere Sokak civarına elektrik verilemeyecek.
Bağcılar'daki Kirazlı Mahallesi'ndeki kesinti 09.00'da başlayacak, 17.00'ye kadar sürecek.
Bağcılar'ın Yenimahalle Mahallesi'nde de elektrik kesintisi uygulanacak. Saat 09.00'dan 17.00'ye kadar belirlenen sokaklara elektrik verilemeyecek.
Bağcılar'da bir diğer kesinti 15 Temmuz Mahallesi'nde gerçekleşecek. Bu mahallede belirlenen sokaklara 09.00-17.00 arası elektrik verilemeyecek.
Bahçelievler'de Kocasinan ve Soğanlı mahallelerinde 11.00'de başlayacak kesinti 15.00'e kadar sürecek.
Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi ile Soğanlı Mahallesi'ndeki belirli sokaklara 11.00-14.00 arası elektrik verilemeyecek.
Yine Bahçelievler'de belirlenen bölgede 08.00'de başlayan kesinti 12.00'ye kadar sürecek.
Bahçelievler'deki Siyavuşpaşa Mahallesi'nde 09.00-13.00 saatleri arasında elektrikler kesilecek.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki bakım programı nedeniyle belirlenen sokaklarda saat 07.30'da başlayan elektrik kesintisi 11.30'a kadar sürecek.
Bahçelievler'deki Hürriyet Mahallesi'nde ise 12.00-20.00 arası elektrik kesintisi yaşanacak.
Bahçelievler Çobançeşme'deki Sokullu Sokak ve civarına 12.00'den 20.00'ye kadar elektrik verilemeyecek.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir diğer kesinti ise 08.00-12.00 saatleri arasında yaşanacak.
Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'ndeki Gülnihal Sokak'ta 07.30'da başlayan elektrik kesintisi ise 15.00'e kadar sürecek.
Bakırköy Basınköy Mahallesi'ndeki kesinti ise geniş bir alanda etkili olacak. Basınköy'deki elektrik kesintisi 09.00-17.00 saatleri arasında uygulanacak.
Bakırköy'deki Yeşilköy Mahallesi'nde 09.00'da başlayacak kesinti saat 17.00'ye kadar sürecek.
Başakşehir'in Şahintepe Mahallesi'nde de elektrik kesintisi var. Şahintepe Mahallesi'ndeki elektrik kesintisi 09.00'da başladı. Kesinti saat 17.00'ye kadar sürecek.
BEDAŞ, Bayrampaşa'da da elektrik kesintisi uygulanacağını bildirdi. Cevatpaşa Mahallesi'nde saat 10.00'da başlayacak kesinti saat 17.00'ye kadar sürecek.
Bayrampaşa'daki Ortamahalle'de 08.00'de başlayan elektrik kesintisi saat 15.00'e kadar devam edecek.
Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde saat 08.00'den 15.00'e kadar elektrik kesintisi uygulanacak.
Kocatepe Mahallesi'ndeki 28'inci Sokak ve civarında saat 08.00'de başlayan elektrik kesintisi saat 15.00'e kadar sürecek.
Bayrampaşa Ortamahalle'de belirli sokaklarda 08.00'den saat 15.00'e kadar kesinti uygulanacak.
Beylikdüzü'nde de elektrik kesintisi var. Sahil Mahallesi ve çevresinde saat 09.00'da başlayan elektrik kesintisi saat 17.00'ye kadar sürecek.
Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde geniş bir alanda elektrik kesintisi uygulanacak. Beyoğlu'ndaki elektrik kesintisinin saatleri 09.00'dan 17.00'ye kadar olacak şekilde belirlendi.
Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde geniş bir alanda elektrik kesintisi uygulanacak. Beyoğlu'ndaki elektrik kesintisinin saatleri 09.00'dan 17.00'ye kadar olacak şekilde belirlendi.
Beyoğlu Yenişehir Mahallesi'nde de elektrik kesintisi var. Buradaki kesinti de 09.00'dan 17.00'ye kadar sürecek.
Büyükçekmece'nin Kamiloba Mahallesi'nde 09.00'da başlayan elektrik kesintisi saat 14.00'e kadar sürecek.
Büyükçekmece'nin Kamiloba Mahallesi'nde 09.00'da başlayan elektrik kesintisi saat 14.00'e kadar sürecek.
Çatalca Yalıköy'deki elektrik kesintisi ise 10.00'dan 18.00'e kadar sürecek.
Çatalca'nın Başak Mahallesi'nde 09.00'da başlayan elektrik kesintisi saat 17.00'ye kadar sürecek.
Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki elektrik kesintisi 09.00-13.00 saatleri arasında uygulanacak.
Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde 12.30'dan 17.30'a kadar planlı elektrik kesintisi uygulanacak.
Esenler Havaalanı Mahallesi'nde 09.00'da başlayan elektrik kesintisi 17.00'ye kadar sürecek.
Esenyurt'taki Akçaburgaz Mahallesi'nde 09.00'da başlayan elektrik kesintisi saat 17.00'ye kadar sürecek.
Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde belirlenen sokaklarda 13.00-15.00 arası da kesinti uygulanacak.
Esenyurt'ta Namık Kemal Mahallesi'nde 09.00-17.00 arasında elektrik kesintisi var.
Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde 3026 Sokak ve çevresine 15.00-17.00 arasında elektrik verilemeyecek.
Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde saat 13.00'te başlayacak kesinti akşam 19.00'a kadar sürecek.
Esenyurt'ta Orhan Gazi Mahallesi'ndeki elektrik kesintisi 16.00'ye kadar sürecek.
Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde 13.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
Eyüpsultan Mimar Sinan Mahallesi'nde ise 17.00'ye kadar kesinti var.
Eyüpsultan Emniyettepe Mahallesi'ndeki elektrik kesintisi 15.00'e kadar sürecek.
Fatih Karagümrük Mahallesi'nde saat 10.00'da başlayacak elektrik kesintisi akşam 18.00'e kadar sürecek.
Fatih Aksaray Mahallesi'nde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
Fatih Binbirdirek Mahallesi'nde 10.00-18.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak..
Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi'nde saat 10.00'da başlayacak kesinti 18.00'e kadar sürecek.
Gaziosman Paşa Karayolları Mahallesi'nde saat 09.00'da başlayacak elektrik kesintisi akşam 17.00'ye kadar sürecek.
Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde 10.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Güngören Merkez Mahallesi'nde belirlenen sokaklarda saat 09.00'da başlayan elektrik kesintisi saat 17.00'de bitecek.
Güngören Akıncılar Mahallesi'nde saat 09.00'da başlayan kesinti saat 17.00'de bitecek.
Güngören'deki Tozkoparan Mahallesi'nde 09.00-17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacak.
Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'ndeki elektrik kesintisi 17.00'de bitecek.
Kağıthane Harmantepe Mahallesi'ne 17.00'ye kadar elektrik verilmeyecek.
Kağıthane Şirintepe Mahallesi'ndeki elektrik kesintisi 15.00'e kadar sürecek.
Kağıthane Gültepe'deki elektrik kesintisi 10.00'dan 15.00'e kadar sürecek.
Sarıyer Yeniköy Mahallesi'ndeki elektrik kesintisi saat 17.00'de bitecek.
Sarıyer Yeniköy Mahallesi'ne 17.00'ye kadar elektrik verilemeyecek.
Sarıyer Uskumruköy'deki kesinti 17.00'ye kadar sürecek.
Sarıyer'deki Ayazağa Mahallesi'nde 17.00'ye kadar elektrik kesintisi uygulanacak.
Sarıyer PTT Evleri Mahallesi'ndeki elektrik kesintisi 17.00'de bitecek.
Sarıyer Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde elektrik kesintisi 17.00'ye kadar sürecek.
Sarıyer Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde elektrik kesintisi 17.00'ye kadar sürecek.
Sarıyer Huzur Mahallesi'nde elektrik kesintisi 17.00'de bitecek.
Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde 09.00'da başlayan elektrik kesintisi 17.00'de bitecek.
Silivri'deki Kavaklı Mahallesi'nde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.
Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki elektrik kesintisi 17.00'de bitecek.
Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde 18.00'e kadar elektrikler kesik olacak.
Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'ne 17.00'ye kadar elektrik verilmeyecek.
Şişli Yayla Mahallesi'ndeki elektrik kesintisi 17.00'ye kadar sürecek.
Şişli Esentepe Mahallesi'nde 17.00'ye kadar elektrikler kesik olacak.
Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'ndeki geniş bir alanda saat 09.00'da başlayan elektrik kesintisi 17.00'ye kadar sürecek.