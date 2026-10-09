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BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek?

09.10.2026 09:35

Son Güncelleme: 09.10.2026 16:25

NTV.com.tr - Haber Merkezi

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BEDAŞ, İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Elektrik kesintisi bazı ilçelerde 8 saat sürecek. İşte elektrik kesintisi yapılan ilçelerde çalışmanın biteceği saatler..

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek?
iStockPhoto

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan 9 Ekim tarihli elektrik kesintisi programından birçok ilçe etkilenecek. Avrupa Yakası'nda yaşayan ve elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden vatandaşlar, BEDAŞ'ın yayımladığı ayrıntılı kesinti programını sorguluyor. Yayımlanan listede birçok ilçe kesintilerden 8 saat boyunca etkilenecek.

 

İşte 9 Ekim BEDAŞ elektrik kesintisi programı:

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 1
Özel Kurum

Avcılar'daki elektrik kesintisi 09.00 ile 17.00 saatleri arasını kapsıyor.

 

Bu süre boyunca Tahtakale Mahallesi'nde Babadağ, Bayrak, Simge ve Çamlıdere Sokak civarına elektrik verilemeyecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 2
Özel Kurum

Bağcılar'daki Kirazlı Mahallesi'ndeki kesinti 09.00'da başlayacak, 17.00'ye kadar sürecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 3
Özel Kurum

Bağcılar'ın Yenimahalle Mahallesi'nde de elektrik kesintisi uygulanacak. Saat 09.00'dan 17.00'ye kadar belirlenen sokaklara elektrik verilemeyecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 4
Özel Kurum

Bağcılar'da bir diğer kesinti 15 Temmuz Mahallesi'nde gerçekleşecek. Bu mahallede belirlenen sokaklara 09.00-17.00 arası elektrik verilemeyecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 5
Özel Kurum

Bahçelievler'de Kocasinan ve Soğanlı mahallelerinde 11.00'de başlayacak kesinti 15.00'e kadar sürecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 6
Özel Kurum

Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi ile Soğanlı Mahallesi'ndeki belirli sokaklara 11.00-14.00 arası elektrik verilemeyecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 7
Özel Kurum

Yine Bahçelievler'de belirlenen bölgede 08.00'de başlayan kesinti 12.00'ye kadar sürecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 8
Özel Kurum

Bahçelievler'deki Siyavuşpaşa Mahallesi'nde 09.00-13.00 saatleri arasında elektrikler kesilecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 9
Özel Kurum

Bahçelievler Mahallesi'ndeki bakım programı nedeniyle belirlenen sokaklarda saat 07.30'da başlayan elektrik kesintisi 11.30'a kadar sürecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 10
Özel Kurum

Bahçelievler'deki Hürriyet Mahallesi'nde ise 12.00-20.00 arası elektrik kesintisi yaşanacak.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 11
Özel Kurum

Bahçelievler Çobançeşme'deki Sokullu Sokak ve civarına 12.00'den 20.00'ye kadar elektrik verilemeyecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 12
Özel Kurum

Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir diğer kesinti ise 08.00-12.00 saatleri arasında yaşanacak.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 13
Özel Kurum

Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'ndeki Gülnihal Sokak'ta 07.30'da başlayan elektrik kesintisi ise 15.00'e kadar sürecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 14
Özel Kurum

Bakırköy Basınköy Mahallesi'ndeki kesinti ise geniş bir alanda etkili olacak. Basınköy'deki elektrik kesintisi 09.00-17.00 saatleri arasında uygulanacak.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 15
Özel Kurum

Bakırköy'deki Yeşilköy Mahallesi'nde 09.00'da başlayacak kesinti saat 17.00'ye kadar sürecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 16
Özel Kurum

Başakşehir'in Şahintepe Mahallesi'nde de elektrik kesintisi var. Şahintepe Mahallesi'ndeki elektrik kesintisi 09.00'da başladı. Kesinti saat 17.00'ye kadar sürecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 17
Özel Kurum

BEDAŞ, Bayrampaşa'da da elektrik kesintisi uygulanacağını bildirdi. Cevatpaşa Mahallesi'nde saat 10.00'da başlayacak kesinti saat 17.00'ye kadar sürecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 18
Özel Kurum

Bayrampaşa'daki Ortamahalle'de 08.00'de başlayan elektrik kesintisi saat 15.00'e kadar devam edecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 19
Özel Kurum

Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde saat 08.00'den 15.00'e kadar elektrik kesintisi uygulanacak.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 20
Özel Kurum

Kocatepe Mahallesi'ndeki 28'inci Sokak ve civarında saat 08.00'de başlayan elektrik kesintisi saat 15.00'e kadar sürecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 21
Özel Kurum

Bayrampaşa Ortamahalle'de belirli sokaklarda 08.00'den saat 15.00'e kadar kesinti uygulanacak.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 22
Özel Kurum

Beylikdüzü'nde de elektrik kesintisi var. Sahil Mahallesi ve çevresinde saat 09.00'da başlayan elektrik kesintisi saat 17.00'ye kadar sürecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 23
Özel Kurum

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde geniş bir alanda elektrik kesintisi uygulanacak. Beyoğlu'ndaki elektrik kesintisinin saatleri 09.00'dan 17.00'ye kadar olacak şekilde belirlendi.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 24
Özel Kurum

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde geniş bir alanda elektrik kesintisi uygulanacak. Beyoğlu'ndaki elektrik kesintisinin saatleri 09.00'dan 17.00'ye kadar olacak şekilde belirlendi.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 25
Özel Kurum

Beyoğlu Yenişehir Mahallesi'nde de elektrik kesintisi var. Buradaki kesinti de 09.00'dan 17.00'ye kadar sürecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 26
Özel Kurum

Büyükçekmece'nin Kamiloba Mahallesi'nde 09.00'da başlayan elektrik kesintisi saat 14.00'e kadar sürecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 27
Özel Kurum

Büyükçekmece'nin Kamiloba Mahallesi'nde 09.00'da başlayan elektrik kesintisi saat 14.00'e kadar sürecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 28
Özel Kurum

Çatalca Yalıköy'deki elektrik kesintisi ise 10.00'dan 18.00'e kadar sürecek.

 

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 29
Özel Kurum

Çatalca'nın Başak Mahallesi'nde 09.00'da başlayan elektrik kesintisi saat 17.00'ye kadar sürecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 30
Özel Kurum

Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki elektrik kesintisi 09.00-13.00 saatleri arasında uygulanacak.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 31
Özel Kurum

Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde 12.30'dan 17.30'a kadar planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 32
Özel Kurum

Esenler Havaalanı Mahallesi'nde 09.00'da başlayan elektrik kesintisi 17.00'ye kadar sürecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 33
Resmi Kurum

Esenyurt'taki Akçaburgaz Mahallesi'nde 09.00'da başlayan elektrik kesintisi saat 17.00'ye kadar sürecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 34
Resmi Kurum

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde belirlenen sokaklarda 13.00-15.00 arası da kesinti uygulanacak.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 35
Resmi Kurum

Esenyurt'ta Namık Kemal Mahallesi'nde 09.00-17.00 arasında elektrik kesintisi var.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 36
Resmi Kurum

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde 3026 Sokak ve çevresine 15.00-17.00 arasında elektrik verilemeyecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 37
Özel Kurum

Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde saat 13.00'te başlayacak kesinti akşam 19.00'a kadar sürecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 38
Özel Kurum

Esenyurt'ta Orhan Gazi Mahallesi'ndeki elektrik kesintisi 16.00'ye kadar sürecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 39
Özel Kurum

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde 13.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 40
Özel Kurum

Eyüpsultan Mimar Sinan Mahallesi'nde ise 17.00'ye kadar kesinti var.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 41
Özel Kurum

Eyüpsultan Emniyettepe Mahallesi'ndeki elektrik kesintisi 15.00'e kadar sürecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 42
Özel Kurum

Fatih Karagümrük Mahallesi'nde saat 10.00'da başlayacak elektrik kesintisi akşam 18.00'e kadar sürecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 43
Özel Kurum

Fatih Aksaray Mahallesi'nde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 44
Özel Kurum

Fatih Binbirdirek Mahallesi'nde 10.00-18.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak..

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 45
Özel Kurum

Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi'nde saat 10.00'da başlayacak kesinti 18.00'e kadar sürecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 46
Özel Kurum

Gaziosman Paşa Karayolları Mahallesi'nde saat 09.00'da başlayacak elektrik kesintisi akşam 17.00'ye kadar sürecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 47
Özel Kurum

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde 10.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 48
Özel Kurum

Güngören Merkez Mahallesi'nde belirlenen sokaklarda saat 09.00'da başlayan elektrik kesintisi saat 17.00'de bitecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 49
Özel Kurum

Güngören Akıncılar Mahallesi'nde saat 09.00'da başlayan kesinti saat 17.00'de bitecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 50
Özel Kurum

Güngören'deki Tozkoparan Mahallesi'nde 09.00-17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 51
Özel Kurum

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'ndeki elektrik kesintisi 17.00'de bitecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 52
Özel Kurum

Kağıthane Harmantepe Mahallesi'ne 17.00'ye kadar elektrik verilmeyecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 53
Özel Kurum

Kağıthane Şirintepe Mahallesi'ndeki elektrik kesintisi 15.00'e kadar sürecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 54
Özel Kurum

Kağıthane Gültepe'deki elektrik kesintisi 10.00'dan 15.00'e kadar sürecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 55
Özel Kurum

Sarıyer Yeniköy Mahallesi'ndeki elektrik kesintisi saat 17.00'de bitecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 56
Özel Kurum

Sarıyer Yeniköy Mahallesi'ne 17.00'ye kadar elektrik verilemeyecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 57
Özel Kurum

Sarıyer Uskumruköy'deki kesinti 17.00'ye kadar sürecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 58
Özel Kurum

Sarıyer'deki Ayazağa Mahallesi'nde 17.00'ye kadar elektrik kesintisi uygulanacak.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 59
Özel Kurum

Sarıyer PTT Evleri Mahallesi'ndeki elektrik kesintisi 17.00'de bitecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 60
Özel Kurum

Sarıyer Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde elektrik kesintisi 17.00'ye kadar sürecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 61
Özel Kurum

Sarıyer Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde elektrik kesintisi 17.00'ye kadar sürecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 62
Özel Kurum

Sarıyer Huzur Mahallesi'nde elektrik kesintisi 17.00'de bitecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 63
Özel Kurum

Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde 09.00'da başlayan elektrik kesintisi 17.00'de bitecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 64
Özel Kurum

Silivri'deki Kavaklı Mahallesi'nde 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 65
Özel Kurum

Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki elektrik kesintisi 17.00'de bitecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 66
Özel Kurum

Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde 18.00'e kadar elektrikler kesik olacak.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 67
Özel Kurum

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'ne 17.00'ye kadar elektrik verilmeyecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 68
Özel Kurum

Şişli Yayla Mahallesi'ndeki elektrik kesintisi 17.00'ye kadar sürecek.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 69
Özel Kurum

Şişli Esentepe Mahallesi'nde 17.00'ye kadar elektrikler kesik olacak.

BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek? 70
Özel Kurum

Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'ndeki geniş bir alanda saat 09.00'da başlayan elektrik kesintisi 17.00'ye kadar sürecek.

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