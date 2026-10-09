BEDAŞ elektrik kesintisi için saat verdi. Elektrikler saat kaçta gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan 9 Ekim tarihli elektrik kesintisi programından birçok ilçe etkilenecek. Avrupa Yakası'nda yaşayan ve elektrik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden vatandaşlar, BEDAŞ'ın yayımladığı ayrıntılı kesinti programını sorguluyor. Yayımlanan listede birçok ilçe kesintilerden 8 saat boyunca etkilenecek.

İşte 9 Ekim BEDAŞ elektrik kesintisi programı: