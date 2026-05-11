Belçika Kraliçesi Mathilde'den Baykar'a ziyaret
11.05.2026 07:24
Son Güncelleme: 11.05.2026 07:50
Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında geniş bir heyetle Türkiye'ye ziyaret düzenleyen Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar’ın milli ve özgün insansız hava araçlarının geliştirildiği ve üretildiği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezini ziyaret etti.
Kraliçe Mathilde'nin İstanbul'da ilk durağı Dolmabahçe Sarayı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kraliçeyi Dolmabahçe Sarayı'nın Muayede Salonu'nun girişinde karşıladı. Emine Erdoğan ve Kraliçe Mathilde Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen, "Asırlık Zarafet" sergisini de gezdi.
Kraliçe, daha sonra da Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette Kraliçe Mathilde'ye, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Genel Müdür Haluk Bayraktar eşlik etti.
MİLLİ SİHA’LARI İNCELEDİ
Ziyarete Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de katıldı. Baykar’ın dünya çapında başarılarıyla tanınan milli SİHA platformlarını inceleyerek yürütülen Ar-Ge ve üretim faaliyetleri hakkında detaylı brifing aldı.
Ziyaretin sonunda Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nde sergilenen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) önünde hatıra fotoğrafı çektirildi. Kraliçe Mathilde’e, ziyaretin anısına Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından Bayraktar KIZILELMA İnsansız Hava Aracı’nın maketi hediye edildi.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ziyarete ilişkin “Kalabalık bir heyetle Belçika ve Türkiye arasındaki spesifik olarak Baykar arasındaki iş birliği imkanlarını konuşmak adına ziyaret ediyorlar tesislerimizi. İnşallah ülkelerimiz adına, ortak teknoloji geliştirme imkanları adına faydalı olacağına inanıyoruz.” dedi.
KRALİÇE BAŞKANLIĞINDAKİ GENİŞ HEYET
Baykar’ı ziyaret eden Kraliçe Mathilde başkanlığındaki heyette Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, dış ticaretten de sorumlu Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Başkent Bölge Hükümeti Başbakanı Boris Dillies, Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet, Belçika’nın Türkiye Büyükelçisi Hendrik Van De Velde, devlet görevlileri, diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve Belçika basınından gazeteciler de ziyarete katıldı.