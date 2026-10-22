"Benim hanımıma mal vermeyin" deyip et satmaya çalışan kasabı öldürmüştü. Tutuklandı

Hastanede tedavi altına alınan Fikret Korkmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan şüpheli Recep P.'yi kısa sürede yakaladı.

“BENİM HANIMIMA ÜRÜN VERMEYİN” DİYEREK TEHDİT ETMİŞ

Hayatını kaybeden Fikret Korkmaz'ın çalışanı İhsan Günaydın, "Şüpheli kişi bizim müşterimiz ama tanımıyorum. Hanımından ayrılmak isteyen bir kişi, 'benim hanımıma mal vermeyin, ürün vermeyin' diyerek tehdit etmiş bizim patronumuzu. Öyle tartışmışlar. Daha sonra takip ediyor. Karşılaşıyorlar ve tartışma çıkıyor. Bıçaklanma olayı oluyor" dedi.