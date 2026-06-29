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Beşiktaş'ta hareketli gece. Polis bariyeri kırıp kaçmaya çalıştı

29.06.2026 10:01

DHA

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Beşiktaş'ta araçla polis noktasındaki güvenlik bariyerini kıran şüpheli, "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yakalanacağı sırada polis ekiplerine direnen sürücü tutuklandı.

Beşiktaş'ta hareketli gece. Polis bariyeri kırıp kaçmaya çalıştı
DHA

Olay, 14 Haziran Pazar günü saat 04.30 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.D. yönetimindeki araç, polis noktasında bulunan güvenlik bariyerini kırdı. 

Beşiktaş'ta hareketli gece. Polis bariyeri kırıp kaçmaya çalıştı 1
DHA

Olayın ardından polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Sürücü yapılan “Dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa süre sonra durdurulan sürücü yakalanacağı sırada görevlilere direnerek hakaretlerde bulundu. 

 

Polis bu sırada “Aşağı in”, “Yat yere” diyerek sürücüye müdahale etti.

Beşiktaş'ta hareketli gece. Polis bariyeri kırıp kaçmaya çalıştı 2
DHA

Ekiplerin müdahalesiyle gözaltına alınan M.D., emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., sevk edildiği mahkemede “Görevi yaptırmamak için direnme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 