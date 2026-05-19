Beşiktaş'ta trafik polisine minibüs çarptı. Hastaneye kaldırılan kadının durumu ağır
19.05.2026 12:34
Dolmabahçe'de yolda trafik akışını yönlendiren kadın polise, minibüs çarptı. Hastaneye kaldırılan kadın polisin hayati tehlikesi bulunuyor.
Kaza, 15 Mayıs Cuma günü saat 10.00 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. idaresindeki otomobil, trafik akışını yönlendiren kadın polis memuru Ş.A.’ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan polis memuru ağır yaralandı.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, bilinci kapalı olduğu öğrenilen Ş.A., Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
POLİSİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Kadın polis memurunun kafatasında kırıklar oluştuğu ve beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan polis memurunun hayati tehlikesinin sürdüğü bilgisi edinildi.
Diğer yandan adliyeye sevk edilen sürücü Mehmet K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili incelemelerin ardından rapor tutarken, olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma yaptı. Minibüs sürücüsü Mehmet K. ise gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Mehmet K. adliyeye sevk edildi.
Diğer yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin trafik akışını yönlendiren kadın polis memuruna çarptığı anlar görülüyor.