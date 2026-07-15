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Beştepe'de 15 Temmuz anması

15.07.2026 14:05

DHA

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı'nda darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

Beştepe'de 15 Temmuz anması
DHA

Beştepe'deki Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı'nda anma töreni düzenlendi.

 

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Beştepe'de 15 Temmuz anması 1
DHA

Törende, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı bando takımı tarafından mehter marşı çalındı.

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Anıtı'na çelenk bırakarak, dua etti.

Beştepe'de 15 Temmuz anması 2
DHA

Yılmaz, ardından anıt önünde şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelerek sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.