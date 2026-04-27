Beykoz'daki yangın 9 saat sürdü. Küle dönen alanlar görüntülendi
27.04.2026 11:19
İHA
İstanbul Beykoz'da yaklaşık 9 saat süren orman yangınının bilançosu günün ilk ışıklarıyla netleşti.
Beykoz Kılıçlı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin yaklaşık 9 saat süren yoğun müdahalesiyle gece saatlerinde kontrol altına alındı.
Gece boyunca süren söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından, sabah saatlerinde yangının verdiği zarar da ortaya çıktı. Yapılan tespitlere göre, yangında yaklaşık 14 hektarlık ağaçlandırma sahası ile makilik alanın zarar gördüğü bildirildi.
Yangına Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale ederken; 3 helikopter, 51 araç ve 146 personel görev aldı.
Yangının ilk etapta kontrol altına alınmasına rağmen rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendiği; ekiplerin gece boyunca aralıksız çalışarak yangını tekrar kontrol altına aldığı öğrenildi.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü ve yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiği bildirildi.
"YANGINA SEBEP OLMANIN AĞIR SONUÇLARI VAR"
Orman Yangınları Koordinasyon Toplantısı'nda bugün Ankara'da düzenleniyor. Buradaki toplantıda açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yangına sebep olmanın ağır sonuçları var." mesajını verdi.
Bakan Yumaklı, yangına kısa sürede müdahalenin önemli olduğunu ancak en büyük başarının yangın çıkmamasının sağlanması olduğunu söyledi.
“HER ZAMAN ÖNEMLİ BİR RİSK BAŞLIĞI OLDU”
Tarım ve Orman Bakanı'nın ardından konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Orman yangınları her zaman önemli bir risk başlığı oldu.” dedi ve şu ifadeleri kullandı:
Bugün toplantımızda valilerimizle beraber alınacak tedbirleri, risk haritaları ve tahliye güzergahlarını ele alacağız. Hedefimiz belli, yangın çıkmadan önlem almak."