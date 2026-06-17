Beylikdüzü'nde metrobüsteki yan baktın cinayeti. Yeni görüntüler ortaya çıktı

Olay, 8 Haziran'da saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, B.B. ve babası M.B. ile Ferdi Aras arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma başka yolcuların araya girmesiyle son bulurken Ferdi Aras metrobüsten indi. Aynı durakta metrobüsten inen şüpheli baba ve oğlu ile Ferdi Aras (fotoğrafta) ile yeniden tartışmaya başladı.