Beylikdüzü'nde metrobüsteki yan baktın cinayeti. Yeni görüntüler ortaya çıktı

17.06.2026 12:10

DHA

Google'da NTV'yi tercih et

Beylikdüzü metrobüsünde cinayetle biten yan bakma kavgasında yeni görüntüler ortaya çıktı.

Beylikdüzü'nde metrobüsteki yan baktın cinayeti. Yeni görüntüler ortaya çıktı
DHA

Olay, 8 Haziran'da saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü Metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, B.B. ve babası M.B. ile Ferdi Aras arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı.

 

Tartışma başka yolcuların araya girmesiyle son bulurken Ferdi Aras metrobüsten indi. Aynı durakta metrobüsten inen şüpheli baba ve oğlu ile Ferdi Aras (fotoğrafta) ile yeniden tartışmaya başladı.

Beylikdüzü'nde metrobüsteki yan baktın cinayeti. Yeni görüntüler ortaya çıktı 1
DHA

Büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ferdi Aras bıçaklanarak yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

 

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

Beylikdüzü'nde metrobüsteki yan baktın cinayeti. Yeni görüntüler ortaya çıktı 2
DHA

Ağır yaralandığı belirlenen Ferdi Aras sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Aras hayatını kaybetti.

 

Polis ekiplerinin başlatmış olduğu soruşturmanın ardından şüpheli B.B. ve babası M.G gözaltına alındı. Şüpheliler B.B 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, baba adliye kontrol şartıyla serbest kaldı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI 3
DHA

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bıçaklı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, metrobüsten inen baba ve oğlu Ferdi Aras'a saldırdığı ve yere düşürdüğü ardından bıçakladığı görülüyor