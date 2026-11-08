Beyoğlu'nda silahlı saldırı şüphelilerine operasyon. Uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı

Operasyonda E.Y. ile evdeki boş ecza kapsüllerine uyuşturucu doldurduğu sırada suçüstü yakalanan G.B. (19) gözaltına alındı.

Uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen evdeki 7 çuvalda 135 kilogram sentetik ecza ham maddesi, 40 bin sentetik ecza hap, doldurulmaya hazır 250 bin boş kapsül, 400 boş ecza kutusu ile hap dolum makinesi ve aparatları ele geçirildi.