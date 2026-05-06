Beyoğlu'nda şüpheli ölüm: Kız arkadaşı sınır dışı edildi
06.05.2026 10:53
Beyoğlu'nda Ramazan Kutlu isimli adam yaşadığı evde ölü bulundu. Olayla ilgili olarak Kutlu'nun Pakistan uyruklu kız arkadaşı gözaltına alındı.
İstanbul Beyoğlu'nda 28 yaşındaki Ramazan Kutlu, yaşadğı evde ölü bulundu.
Olay, 28 Nisan Salı günü saat 16.00 sıralarında Kamer Hatun Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katındaki dairenin penceresinden içeri bakan vatandaşlar, bir kişinin hareketsiz yattığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
EVDE UYUŞTURUCU BULUNDU
Olay yerine gelen ekipler, Ramazan Kutlu'yu evde çekyatta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kutlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yapılan incelemelerde Kutlu'nun vücudunda herhangi bir darp ya da kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi.
Ekipler evde yaptığı incelemelerde bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanımında edinilen aparat ve küllükte uyuşturucu izmariti ele geçirdi.
KIZ ARKADAŞI SINIR DIŞI EDİLDİ
Devam eden çalışmalarda, Kutlu ile aynı evde yaşayan Pakistan uyruklu kız arkadaşı Fatıma Zahra L.'nin ifadesinde, Kutlu'nun aniden rahatsızlandığını belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını söylediği öğrenildi.
Gözaltına alınan Fatıma Zahra L.'nin uyuşturucu madde kullanmak, kasten yaralama, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan ve suç eşyasının alınması ve kabul edilmesi suçlarından beş kaydı olduğu öğrenildi.
Poliste dört suç kaydı olduğu öğrenilen Kutlu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Kutlu'nun ölümüyle ilgili emniyette bilgi sahibi olarak ifadesi alınan Fatıma Zahra L. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem başlatıldı.
İşlemleri tamamlanan kadın, savcılık kararıyla sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Savcılık evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Ramazan Kutlu'nun ölümüne ilişkin şüpheli ölüm olarak değerlendirme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.