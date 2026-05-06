Beyoğlu'nda şüpheli ölüm: Kız arkadaşı sınır dışı edildi

Devam eden çalışmalarda, Kutlu ile aynı evde yaşayan Pakistan uyruklu kız arkadaşı Fatıma Zahra L.'nin ifadesinde, Kutlu'nun aniden rahatsızlandığını belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını söylediği öğrenildi.

Gözaltına alınan Fatıma Zahra L.'nin uyuşturucu madde kullanmak, kasten yaralama, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan ve suç eşyasının alınması ve kabul edilmesi suçlarından beş kaydı olduğu öğrenildi.

Poliste dört suç kaydı olduğu öğrenilen Kutlu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kutlu'nun ölümüyle ilgili emniyette bilgi sahibi olarak ifadesi alınan Fatıma Zahra L. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem başlatıldı.

İşlemleri tamamlanan kadın, savcılık kararıyla sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Savcılık evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Ramazan Kutlu'nun ölümüne ilişkin şüpheli ölüm olarak değerlendirme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.