Beyoğlu'ndaki yol verme kavgası "boksörüm" diyerek tehdit eden motorcu boksör çıkmadı

Olaya ilişkin çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldiğini belirledi.

Yapılan incelemelerde tehditlerde bulunup küfür eden kişinin F.Ş. (28) olduğu tespit edildi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kırıldığı için kolu alçıda olan şüphelinin boksör olmadığı da ortaya çıktı.