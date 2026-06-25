Beyoğlu'ndaki yol verme kavgası "boksörüm" diyerek tehdit eden motorcu boksör çıkmadı
25.06.2026 10:48
Son Güncelleme: 25.06.2026 10:58
İstanbul Beyoğlu'nda yol verme tartışmasında "Boksörüm, çeneni kırarım" diyerek tehdit eden motosikletli şüpheliyi yakalandı. 7 suç kaydı bulunan şüphelinin boksör olmadığı ortaya çıktı.
Beyoğlu'nda iki kişi arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü.
A.A. (27) aracını yol kenarına çekerek beklediği sırada motosikletle sokağa gelen iki kişiyle yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.
Bu sırada motosikletlilerden F.Ş., A.A.’ya küfür ve tehditlerde bulunarak "Boksörüm, çeneni kırarım, polis çağırsana, seni çok kötü yaparım." dediği öğrenildi.
BOKSÖR OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Olaya ilişkin çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldiğini belirledi.
Yapılan incelemelerde tehditlerde bulunup küfür eden kişinin F.Ş. (28) olduğu tespit edildi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kırıldığı için kolu alçıda olan şüphelinin boksör olmadığı da ortaya çıktı.
İŞTE O ANLAR
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından mahkemeye sevk edilen F.Ş., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.