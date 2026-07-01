Bin 758 tane Cumhuriyet altınını kaptırdı. Nasıl dolandırıldığını anlattı. "Hipnozite ettiler"

Beşiktaş’ta 16 Nisan'da 83 yaşındaki Dinçer K. dolandırıldığı şikayetiyle emniyete başvurdu. Para ve sermaye piyasaları uzmanı olduğunu söyleyen ve bankalarda üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra emekli olan Dinçer K., telefonla arayan ve polis olduğunu söyleyen kişilere inanarak bin 758 Cumhuriyet altınını, dolandırıcılara teslim etti.

TÜM KAMERALAR İNCELENDİ 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün de destek verdiği operasyonda polis şüphelilerin kullandıkları cep telefonlarını ve paranın teslim edildiği bölgedeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Polis baskınında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularına Asayiş Şube Müdürlüğünde başlandı.