Bir evde 6 klima var! Adana aşırı sıcakla mücadele etmeye çalışıyor

Binaların dış cephelerinde yer alan klima ünitelerinin görsel kirliliğe neden olduğunu ifade eden Demirci, "Binaların dışındaki görüntü çevresel kirlilik oluşturuyor. Diğer taraftan klima kullanımında hem enerji açığa çıkıyor hem de içeriler serinlerken dışarıya atık ısı veriliyor. Dışarıda atık ısı adaları ortaya çıkıyor. Ayrıca enerjinin üretimi sırasında fosil yakıtlar tüketiliyor." diye konuştu.

Klima kullanımında enerji verimliliğinin önemine dikkat çeken Demirci, "Bir planlama yaparak klima tüketimini azaltmamız gerekiyor. Tercih edeceğimiz klimalarda enerji tüketimini düşürmeliyiz. Kullandığımız klimaların düzenli bakımlarını yaptırmamız gerekiyor. Enerji sarfiyatını azaltmak için inverter klima kullanmalıyız. Yeni yapılan sitelerde iklimlendirme sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi gerekiyor. Böylece hem görsel kirlilik sorununu aşmış olacağız hem de enerji tüketimini azaltacağız." ifadelerini kullandı.