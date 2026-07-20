Bodrum’da jet skinin alabora olduğu kazada baba ve kızının cansız bedenine ulaşıldı

Olay, 15 Temmuz’da saat 05.30 sıralarında Akyarlar mevkisi açıklarında meydana geldi. Üzerinde aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu jet ski şiddetli dalga ve olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora oldu. Çevredeki denizcilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Jet skide bulunan Irak uyruklu anne, olay sırasında yakındaki bir motor yatın mürettebatı tarafından denizden sağ olarak kurtarıldı. Ancak baba ile 2 kızı denizde kayboldu.