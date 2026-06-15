Bolu'da araştırma hastanesinde kimyasal madde paniği. 9 kişi etkilendi

15.06.2026 13:46

İHA

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Bolu'daki İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tuvalet ve banyo temizliği sırasında kullanılan kimyasal maddeden aralarında hasta ve personelin de bulunduğu 9 kişi etkilendi.

Bolu'da araştırma hastanesinde kimyasal madde paniği. 9 kişi etkilendi
IHA

Olay, saat 11.00 sıralarında Karacasu beldesinde yer alan İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Hastanenin tuvalet ve banyolarında temizlik çalışmaları yapıldığı esnada kullanılan kimyasal maddeler nedeniyle koku oluştu. 

Bolu'da araştırma hastanesinde kimyasal madde paniği. 9 kişi etkilendi 1
IHA

Yayılan kokudan ve kimyasallardan ilk belirlemelere göre, aralarında hastane personeli ve hastaların da bulunduğu 9 kişi etkilendi.

Bolu'da araştırma hastanesinde kimyasal madde paniği. 9 kişi etkilendi 2
IHA

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Kısa sürede hastaneye ulaşan ekipler, kimyasal maddeden etkilenen vatandaşlara ilk müdahaleyi yaptı. 

Bolu'da araştırma hastanesinde kimyasal madde paniği. 9 kişi etkilendi 3
IHA

Kimyasal maddeden etkilenenlerin bir kısmı olay yerinde ayakta tedavi edilirken, bazı hasta ve personeller ise ambulanslarla tedbir amacıyla kentteki diğer hastanelere sevk edildi.

 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.