Boşanma aşamasındaki 16 yıllık eşini katletmeye çalıştı

Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi'nde yaşayan, 16 yıllık evli ve iki çocuk sahibi Çiğdem ve Gökhan Er çifti, yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılık kararı aldı.

Bunun üzerine Çiğdem Er, mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı. İddiaya göre, yeniden barışmak isteyen Gökhan Er, eşiyle görüşmek için sık sık evine gitmeye başladı.

Bu süreçte şiddet gördüğünü öne süren Çiğdem Er, polise başvurdu. Başvuru üzerine Gökhan Er hakkında uzaklaştırma kararı verildi.