Boşanma aşamasındaki 16 yıllık eşini katletmeye çalıştı
08.07.2026 11:55
Adana boşanma aşamasındaki 16 eşini eşi Çiğdem Er'i bıçaklayarak ağır yaralayan Gökhan Er tutuklandı. Yoğun bakımda savaş savaşı veren Er'in durumu ciddiyetini koruyor.
Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi'nde yaşayan, 16 yıllık evli ve iki çocuk sahibi Çiğdem ve Gökhan Er çifti, yaşadıkları anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılık kararı aldı.
Bunun üzerine Çiğdem Er, mahkemeye başvurarak boşanma davası açtı. İddiaya göre, yeniden barışmak isteyen Gökhan Er, eşiyle görüşmek için sık sık evine gitmeye başladı.
Bu süreçte şiddet gördüğünü öne süren Çiğdem Er, polise başvurdu. Başvuru üzerine Gökhan Er hakkında uzaklaştırma kararı verildi.
EŞİNİ BIÇAKLAYARAK AĞIR YARALADI
Gökhan Er, karara rağmen eşine telefonla mesaj göndermeyi ve evinin önüne gitmeyi sürdürdü.
Er, 2 Temmuz gecesi yine eşinin evine gitti ve çıkan tartışmada eşini defalarca bıçakladı.
Çiğdem Er, sırtından ve karaciğerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.
Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TUTUKLANDI
İlk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çiğdem Er, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Er'in durumu ciddiyetini korurken, olayın ardından gözaltına alınan Gökhan Er, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
BOŞANMA SÜRECİNDE RAHATSIZ ETTİĞİ ANLAR KAMERADA
Gökhan Er'in, boşanma süreci devam ederken Çiğdem Er'in evinin önüne gelerek yüksek sesle müzik dinlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ayrıca çiftin bir market önünde yaşadığı tartışma da güvenlik kamerasına yansıdı.