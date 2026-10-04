Bu sene balığa doyacağız. Tezgahlar palamut dolu, hamsi de bol olacak

“BU SEZON DENİZDE BALIK BOL”

Balıkçı Emin Avcı ise bu sezon denizde bol balık olduğunu belirterek, "3-4 gündür biraz palamut az geliyor. Havalar düzelirse palamut daha da çok geliyor. İstavrit az geliyor, mezgit yok gibi. Şu an da çinakop geliyor. Bizim hamsi 1,5 ay sonra ancak gelir. Denizde balık bol. Palamut bugün 125 lira, ağırlıkları da şu anda 800 gram." diye konuştu.

"BU SENE HAMSİ DE PALAMUT DA OLACAK"

Balıkçı Ahmet Çoğalmış da "Sezon çok iyi başladı iyi de devam ediyor. Halkımız da uzun zamandır palamut istiyordu. Çok da güzel oldu. Palamutların ağırlıkları da 1 kilograma yaklaşıyor. 1 kilo palamut 100 lira, bu da et sonuçta. Bu sene hamsi de palamut da olacak." dedi