Bu yaz sıcaklıklar rekor kıracak, 40 dereceleri göreceğiz. Meteoroloji uzmanı uyardı

Özdemir 2026 yazında sıcaklık rekorları kırılabileceğini belirterek, “Sıcaklık rekorlarının bu yaz da kırılma ihtimali yüksek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi'nde 40 derecenin üzerine çıkma ihtimalleri var. Zaman zaman devamlı bu şekilde olacak diye birşey yok. Birkaç gün serinleme olur; onun arkasından kuvvetli sıcaklar, Afrika veya Arabistan'dan gelen sıcak hava kütlelerinin etkisiyle bunlar da tuzu biberi olacaktır. Yüksek basınç, Azor yüksek basıncının etkili olduğu zamanlarda havanın açık olması, yer yüzeyinin ısınması, güneş radyasyonu bunlar hep devreye girecektir. Bu sefer sıcaklıklarda artma meydana gelecektir.” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“En büyük sıkıntımız da ısı adalarının oluşması. Biliyorsunuz sera gazları atmosferde çoğaldıkça, karbondioksit gibi diyelim. Karbondioksit ne yapıyor. Güneş enerjisini absorbe ediyor, tutuyor. O bölgede havanın ısınmasını sağlıyor. Yer yüzeyi ısınıyor, atmosfer ısınıyor. Afrika üzerinden gelen çöl sıcakları veya Arabistan'dan gelen çöl sıcakları etkili olunca, bunun üzerine Azor yüksek basıncı da geldiğinde maalesef bir fırının içerisinde oluyoruz. Ağustos ayında hava sıcaklıkları artacaktır. Temmuz ve Ağustos'ta sıcaklık rekorları kırılacaktır. Bu da dediğimiz gibi; ısı adalarının oluşması, atmosferdeki sera gazlarından dolayı atmosferin, yer seviyesindeki atmosferin ısınması, Afrika sıcaklarının ve Arabistan'dan gelen çöl sıcaklarının etkili olması, Azor yüksek basıncının etkili olması hava sıcaklıklarını bunaltacak şekilde artıracaktır.”