Bu yaz sıcaklıklar rekor kıracak, 40 dereceleri göreceğiz. Meteoroloji uzmanı uyardı
04.06.2026 11:33
Türkiye'de bu yaz hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Bazı bölgelerdeyse termometrelerin 40 dereceyi aşabileceği belirtiliyor.
Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye genelinde etkisini göstermeye hazırlanıyor.
"İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR YÜKSEK OLACAK"
İstanbul'da hava sıcaklıklarının yüksek olacağını belirten Dr. Güven Özdemir, "İstanbul genelinde betonlaşma had safhada olduğu için ve burada sera gazlarının yoğunluğundan dolayı İstanbul'da hava sıcaklıkları yüksek olacaktır. 36-38 gibi sıcaklıklara ulaşma imkanı olacaktır; ama deniz kenarlarında bu sıcaklıklar 30-32 derece civarlarında hissedilebilir. İstanbul'da Temmuz-Ağustos aylarında sıcaklıkların en yüksek değerlerine ulaşma ihtimali var. Kuraklık devam ediyor. Yaz boyunca yağışlar azalacaktır; Temmuz-Ağustos olarak kastediyoruz. Sıcak havalar daha fazla olacaktır." dedi.
"EL NİNO SICAKLARI DAHA BAŞLAMADI"
Özdemir , "El Nino sıcakları daha başlamadı. El Nino, hemen hemen sıfıra doğru gidiyor, nötr bir durumda. Pasifik'te bir sıkıntı yok şu anda; ama yapılan çalışmalarda, La Nina'nın zayıflayacağı, El Nino'nun yavaş yavaş kuvvetleneceği belirtiliyor. Bunu nereden anlıyoruz. Pasifik güney salınımının sıcak, deniz suyu sıcaklığının artmasından anlıyoruz. Bu ne zaman belli olur; El Nino'nun artıp artmayacağı veya süper El Nino'nun gelip gelmeyeceği, Temmuz ayının sonu gibi, Ağustos gibi belli olur. En sonunda bizi etkileyecek zamanlar, Aralık-Ocak ayı gibi düşünebiliriz." ifadelerini kullandı.
Özdemir 2026 yazında sıcaklık rekorları kırılabileceğini belirterek, “Sıcaklık rekorlarının bu yaz da kırılma ihtimali yüksek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi'nde 40 derecenin üzerine çıkma ihtimalleri var. Zaman zaman devamlı bu şekilde olacak diye birşey yok. Birkaç gün serinleme olur; onun arkasından kuvvetli sıcaklar, Afrika veya Arabistan'dan gelen sıcak hava kütlelerinin etkisiyle bunlar da tuzu biberi olacaktır. Yüksek basınç, Azor yüksek basıncının etkili olduğu zamanlarda havanın açık olması, yer yüzeyinin ısınması, güneş radyasyonu bunlar hep devreye girecektir. Bu sefer sıcaklıklarda artma meydana gelecektir.” diyerek sözlerine şunları ekledi:
“En büyük sıkıntımız da ısı adalarının oluşması. Biliyorsunuz sera gazları atmosferde çoğaldıkça, karbondioksit gibi diyelim. Karbondioksit ne yapıyor. Güneş enerjisini absorbe ediyor, tutuyor. O bölgede havanın ısınmasını sağlıyor. Yer yüzeyi ısınıyor, atmosfer ısınıyor. Afrika üzerinden gelen çöl sıcakları veya Arabistan'dan gelen çöl sıcakları etkili olunca, bunun üzerine Azor yüksek basıncı da geldiğinde maalesef bir fırının içerisinde oluyoruz. Ağustos ayında hava sıcaklıkları artacaktır. Temmuz ve Ağustos'ta sıcaklık rekorları kırılacaktır. Bu da dediğimiz gibi; ısı adalarının oluşması, atmosferdeki sera gazlarından dolayı atmosferin, yer seviyesindeki atmosferin ısınması, Afrika sıcaklarının ve Arabistan'dan gelen çöl sıcaklarının etkili olması, Azor yüksek basıncının etkili olması hava sıcaklıklarını bunaltacak şekilde artıracaktır.”