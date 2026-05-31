Bu yıl da geldiler: İstanbul'un Yaren leylekleri üçüncü kez aynı noktada
31.05.2026 12:22
Bursa'da 15 yıldır aynı balıkçı teknesine konan Yaren Leylek'i andıran bir hikaye İstanbul'da yaşandı.
İstanbul Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'nde bir sokağın sonunda bulunan elektrik direğine yuva yapan leylek çifti, son üç yıldır nisan ayının sonlarında bölgeye gelerek sonbahara kadar burada kalıyor.
Bu yıl da aynı yuvaya yerleşen leylekler, mahalle sakinleri ile çocukların ilgi odağı oldu.
İlkokul dördüncü sınıf öğrencisi Koray Güneydemir, "Sürekli onlara bakıyorum. Leylekleri çok seviyorum. Her yıl gelmelerini istiyorum. Bazen yuvadan uçup gidiyorlar, sonra geri geliyorlar. Bir bakıyorum biri yok, sonra diğeri de yanına geliyor." dedi.
"ARTIK BİZİM PARÇAMIZ OLDULAR"
Aynı sokakta yaşayan İkram İslam ise leyleklerin her ilkbaharda geldiklerini belirterek, "Yaz boyunca burada kalıyorlar. Sürekli görüyoruz. Artık bizim bir parçamız oldular. Arkadaki boş arazide yavrularını besliyorlar. Şu anda yuvada yavruları da var." diye konuştu.
YAVRULARI DA YANINDA
Elektrik dağıtım şirketinin, leyleklerin rahatsız olmaması için sokak aydınlatma direğini diğerlerine göre daha alçak seviyede tuttuğu yuvadaki leylekler dronla görüntülendi.
Görüntülerde yuvadaki yavru leyleğin annesinin yanından ayrılmadığı görüldü.