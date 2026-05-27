Bursa'da vahşet: Dayısını döverek öldürdü, cesediyle üç gün kaldı

Bursa'dan vahşi bir cinayet haberi geldi.

Olay, 23 Mayıs’ta öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi Uludağ Sokak’taki bir evde meydana geldi. Mehter takımında görevli Cüneyt Taşkıran (60) yalnız yaşadığı evine bir süre önce ablası ve yeğenini de aldı. İddiaya göre, Taşkıran ile ablası Çiğdem A. (63) ve yeğeni Erdem A. (35), birlikte içki içti.

Erdem A., bir süre sonra annesine şiddet uygulamaya başladı. Ablasını korumak isteyen Taşkıran ile yeğeni arasında tartışma çıktı. Erdem A., dayısını döverek öldürdü.

VAHŞET, TAKSİ ŞOFÖRLERİNİN İHBARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Üç gün boyunca yaralı haldeki annesi ve dayısının cesediyle aynı evde kalan Erdem A., 25 Mayıs’ta mahalledeki taksi durağına gidip, dayısının evde hareketsiz halde yattığını söyledi. Taksi durağındaki şoförlerin karakola ihbarda bulunması üzerine adrese İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Cüneyt Taşkıran’ın mutfak kapısının önündeki cesediyle karşılaştı. Bozulmaya başlayan ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaralanan Çiğdem A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.