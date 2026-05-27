Bursa'da vahşet: Dayısını döverek öldürdü, cesediyle üç gün kaldı
27.05.2026 12:02
Bursa'da bir kişi, annesini dövdüğü için tepki gösterdiği yeğeni tarafından dövülerek öldürüldü. Katil zanlısı, dayısının cansız bedeniyle üç gün aynı evde kaldı.
ANNESİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN TEPKİ GÖSTEREN DAYISINI ÖLDÜRDÜ
Bursa'dan vahşi bir cinayet haberi geldi.
Olay, 23 Mayıs’ta öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi Uludağ Sokak’taki bir evde meydana geldi. Mehter takımında görevli Cüneyt Taşkıran (60) yalnız yaşadığı evine bir süre önce ablası ve yeğenini de aldı. İddiaya göre, Taşkıran ile ablası Çiğdem A. (63) ve yeğeni Erdem A. (35), birlikte içki içti.
Erdem A., bir süre sonra annesine şiddet uygulamaya başladı. Ablasını korumak isteyen Taşkıran ile yeğeni arasında tartışma çıktı. Erdem A., dayısını döverek öldürdü.
VAHŞET, TAKSİ ŞOFÖRLERİNİN İHBARIYLA ORTAYA ÇIKTI
Üç gün boyunca yaralı haldeki annesi ve dayısının cesediyle aynı evde kalan Erdem A., 25 Mayıs’ta mahalledeki taksi durağına gidip, dayısının evde hareketsiz halde yattığını söyledi. Taksi durağındaki şoförlerin karakola ihbarda bulunması üzerine adrese İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, Cüneyt Taşkıran’ın mutfak kapısının önündeki cesediyle karşılaştı. Bozulmaya başlayan ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaralanan Çiğdem A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
ANNESİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN TUTUKLANMIŞ
Olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Erdem A.'nın emniyetteki ifadesinde suçunu kabul etmediği ve 12 gündür evde olmadığını söylediği belirtildi. Öte yandan, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Erdem A.’nın daha önce de annesine şiddet uyguladığı için tutuklandığı öğrenildi.