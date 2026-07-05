Büyü vahşetinin ardındaki dram. Tek başına çobanlık yaparak 2 oğlunu okutmaya çalışıyor
05.07.2026 14:39
Eskişehir'de "hayvanlarına büyü yaptığı" gerekçesiyle Yalçın Namal tarafından öldürülen Ahmet Çalık'ın eşi hem tek başına hayvancılık yaparak ailesini geçindirmeye hem de 2 oğlunu okutmaya çalışıyor.
Çifteler ilçesinde kırsal Ortaköy Mahallesi'nde 10 Kasım 2025 tarihinde Yalçın Namal babasına ait otomobille Ahmet Çalık'a çarptıktan sonra araçtan inerek elindeki demir çubukla Çalık'ı dövmüştü.
Başına aldığı darbelerle yaralanan Ahmet Çalık, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Olay yerinden kaçan Yalçın Namal'ın kullandığı otomobil ise Sivrihisar ilçesi yakınlarında takla atmış halde bulunurken şüpheli, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki bir aşevinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Namal hakkında 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne “ağırlaştırılmış müebbet” hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Eskişehir Adliyesi'nde geçtiğimiz 5 Haziran 2026 tarihinde görülen davanın ilk duruşmasına katılan tutuklu Yalçın Namal, Ahmet Çalık'ın kendisine büyü yaptığını ve koyunlarının gözlerinin şiştiğini düşündüğünü, bu nedenle saldırdığını öne sürdü.
Sanık Namal, "Olay günü babama ait araçla gezmeye çıktım. Tarlaya giderken yolda Ahmet'e denk geldim. Arabayı üstüne sürerken bana yaptığını düşündüğüm büyünün bozulması için dua ettim. Arabanın sol kısmıyla çarptım. Ahmet ön kaputa düştü, yaklaşık 30-40 metre bu şekilde seyrettim. Yattığı yerden bana küfür etti, ben de bunun üzerine yumruk attım. Araca döndüm ve bagaj kısmında bulunan demir boruyu aldım ve ölmediğini görünce öldürmek için kafasına vurdum. Bana cinleri musallat ettiği için yanından geçerken ürperiyordum, daha önce 1 ya da 2 kez kendisini uyarmıştım, onun haricinde maktul ile tartışma, kavga ya da küfürleşme söz konusu olmamıştı." diyerek ifade vermişti.
Mahkeme heyeti, sanık Yalçın Namal'ın adli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek duruşmayı ertelemişti.
Yaşanan olay sonrası Çalık ailesi, Ahmet Çalık'ın acısını halen ilk günkü gibi yaşarken bir yandan da hayat mücadelesine devam etmeye çalışıyor. Vefat eden eşinin yeni aldığı traktörü kullanamadan hayatını kaybettiğini iddia eden Fatma Çalık, hem koyunlarına bakıp hem de lise öğrenimi gören 17 yaşındaki ikiz oğullarının eğitimlerinin aksamaması için çabalıyor.
Eşinin hayatını kaybetmesinde sorumlu olanların en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Çalık, kaynanası ve ikiz oğulları ile hayat mücadelesinin oldukça zor olduğuna değindi.
Ahmet Çalık'ın eşi Fatma Çelik olay anına dair, “Bana, 'Siz gelmeyin, görmeyin.' dediler. 'Neden?' dedim. 'Ahmet ufak bir kaza geçirmiş.' diyerek beni orada tuttular, 'Sen görme, bakma.' dediler. Ama oğlum Mevlüt, kalabalığı yararak babasının yanına gitti. Orada babasına sormuş. 'Baba, sana bunu kim yaptı?' demiş. Babası da 'Oğlum, bana bunu Yalçın Namal yaptı.' demiş. Eşim, 'Sen ne yapıyorsun?' demiş. Aracın sileceklerinden tutmaya çalışmış. Araç üstüne atladığı için tamponun ön tarafında eşim silkelenerek yerde kırk elli metre sürüklenmiş. O hendeklerden atlata atlata götürmüş. Eşim 'Sen bana ne yapıyorsun?' deyince, o da 'Senin bugün burada ölmen lazım.' demiş. Gidiyormuş gibi yapıp arabadan tekrar bir boru anahtarı, demir bir levye alıp gelmiş. Orada eşimin kafasına vurmuş ve ondan sonra kaçmış.” ifadelerini kullandı.
Sanığın mahkemedeki ‘hayvanlarıma büyü yaptı' ifadesini gerçek dışı olduğunu iddia eden Çalık, çocuklarına hem anne hem baba olmaya çalıştığını dile getirdi. 2 oğlunu okuturken geçimleri için yaptığı hayvancılığın kendini zorladığına değinen Fatma Çalık şöyle konuştu;
“Okuttuğum 2 küçük çocuğum var, bir de yaşlı kayınvalidem var. Nasıl anlatsam bilmiyorum, gerçekten çok zor. Onların hayatı gayet normal ve güzel gidiyor. Bizim evimize ise ateşi atıp gitti. Onlara hiçbir şey olmuyor, hayatları çok güzel devam ediyor ama ben artık gerçekten çok zorlanıyorum. Hem anneme bakıyorum hem iki çocuk okutuyorum hem çobanlık yapıyorum hem de ev işi yapıyorum. Benim canım toprağın altına girdi, hadi gitsinler benim eşimi toprağın altından çıkarsınlar! O da girdiği o delikten çıkmasın. Gerçekten çıkmasın.”
Acısını içinde taze bir şekilde yaşadığını söyleyen Ahmet Çalık'ın 75 yaşındaki annesi Asiye Çalık, "Yanına vardığımda Ahmet'im sırtüstü yatıyordu, eli yüzü kan içindeydi. 'Ne oldu yavrum?' dedim. 'O yaptı, Tuncay'ın oğlu yaptı.' dedi. Ondan sonra ben yanına oturdum. O öyle yatarken ben de başucunda oturdum; karakola ifadesini ve nüfus cüzdanı numarasını falan hep kendisi verdi. Onu ambulansa bindirmeye geldiklerinde hâlâ konuşuyordu. 'Ayaklarım kırık, arabayla üstümden geçti.' dedi. 'Senin burada ölmen gerekiyor diyerek başıma demirle vurdu.' dedi. Tabii görevliler bizi de alıp kenara koydular. Öylece yanı başında oturdum, elimden hiçbir şey gelmedi yavrum. Hak var, adalet var; ne yapayım ya Rabbim, elimden bir şey gelmiyor. Beni boş yere yaktılar, inşallah onlar da benim gibi ciğerinden yansınlar." diye konuştu.