Büyü vahşetinin ardındaki dram. Tek başına çobanlık yaparak 2 oğlunu okutmaya çalışıyor

Eskişehir Adliyesi'nde geçtiğimiz 5 Haziran 2026 tarihinde görülen davanın ilk duruşmasına katılan tutuklu Yalçın Namal, Ahmet Çalık'ın kendisine büyü yaptığını ve koyunlarının gözlerinin şiştiğini düşündüğünü, bu nedenle saldırdığını öne sürdü.

Sanık Namal, "Olay günü babama ait araçla gezmeye çıktım. Tarlaya giderken yolda Ahmet'e denk geldim. Arabayı üstüne sürerken bana yaptığını düşündüğüm büyünün bozulması için dua ettim. Arabanın sol kısmıyla çarptım. Ahmet ön kaputa düştü, yaklaşık 30-40 metre bu şekilde seyrettim. Yattığı yerden bana küfür etti, ben de bunun üzerine yumruk attım. Araca döndüm ve bagaj kısmında bulunan demir boruyu aldım ve ölmediğini görünce öldürmek için kafasına vurdum. Bana cinleri musallat ettiği için yanından geçerken ürperiyordum, daha önce 1 ya da 2 kez kendisini uyarmıştım, onun haricinde maktul ile tartışma, kavga ya da küfürleşme söz konusu olmamıştı." diyerek ifade vermişti.

Mahkeme heyeti, sanık Yalçın Namal'ın adli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek duruşmayı ertelemişti.

Yaşanan olay sonrası Çalık ailesi, Ahmet Çalık'ın acısını halen ilk günkü gibi yaşarken bir yandan da hayat mücadelesine devam etmeye çalışıyor. Vefat eden eşinin yeni aldığı traktörü kullanamadan hayatını kaybettiğini iddia eden Fatma Çalık, hem koyunlarına bakıp hem de lise öğrenimi gören 17 yaşındaki ikiz oğullarının eğitimlerinin aksamaması için çabalıyor.

Eşinin hayatını kaybetmesinde sorumlu olanların en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Çalık, kaynanası ve ikiz oğulları ile hayat mücadelesinin oldukça zor olduğuna değindi.